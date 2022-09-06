9 ضوابط تنظم تواجد الأطفال في المسجد الحرام.. تعرف عليها

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أوضحت وزارة الحج والعمرة، اشتراطات وضوابط اصطحاب الأطفال إلى المسجد الحرام، وتناولت الوزارة أهمية توعية الأطفال بطبيعة المكان وقدسية الشعائر.

وحددت “الحج والعمرة” 10 ضوابط تنظم تواجد الأطفال في المسجد الحرام وهي:

1- قبل الزيارة يجب أن نحدث الأطفال عن حرمة المكان ورمزية تأدية المناسك.

2- التوعية بأهمية الهدور للحفاظ على طمأنينة المعتمرين.

3- التأكيد على حفط الممتلكات العامة.

4- أهمية النظافة وعدم سكب ماء زمزم.

5- عند الوصول يجب إخبار الطفل وشرح أركان النسك.

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6- شرح أن التزام التعليمات يبدأ من هنا.

7- أثناء التواجد بالمسجد يجب أن يكون الكبار قدوة للأطفال في الدعاء والسلوك والتزام العبادة.

8- أثناء الصلاة يجب أن نبقي الأطفال إلى جانبنا.

9- يجب أن نضبط حركة الأطفال أثناء الصلاة.

السماح باصطحاب الأطفال

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الحج والعمرة السماح للمعتمرين باصطحاب أطفالهم؛ وذلك للأطفال قبل سن خمس سنوات.

وزفت الوزارة البشرى لضيوف الرحمن، وحددت سن الأطفال عبر:

ـ لأطفالكم فوق 5 سنوات:

تأكدوا من حجز التصريح المناسب لهم عبر تطبيق اعتمرنا في حال رغبتكم باصطحابهم معكم.

ـ لأطفالكم أقل من 5 سنوات

بإمكانكم اصطحابهم معكم دون الحاجة لاستخراج تصريح خاص بهم.

وفي نهاية التغريدة، دعت الوزارة المولى عز وجل أن يتقبل منهم ومنكم صالح الأعمال.