الجوازات: عبر خدمة تواصل.. كيف تحل كافة المشكلات التي تواجهك مع “أبشر”؟

تواصل – فريق التحرير:

قالت مصلحة الجوازات السعودية، إن خدمة تواصل تُمكّن جميع المستفيدين من خدمات الجوازات من معالجة الملاحظات وحل المشكلات التقنية التي تعوقهم عند تنفيذ معاملاتهم إلكترونيًا عبر منصة “أبشر” الإلكترونية.

جاء ذلك في منشور نشرته الجوازات السعودية على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، تضمن إنفوجرافيك يشرح الخدمات التي تقدمها خدمة تواصل.

أهم خدمات تواصل

وأضافت الجوازات أن خدمة تواصل تسهم في حل المشكلات التقنية التي تعذر تنفيذها عبر منصة “أبشر” الإلكترونية.

ووفق الجوازات، فإنه من بين الخدمات التي تقدمها خدمة تواصل، الجواز السعودي وتصريح السفر، تصريح السفر الاستثنائي، تأشيرة الزيارة، إجراءات هوية مقيم خارج المملكة، تعديل المهن، البلاغات، وتعديل وتحديث الجواز.

يشار إلى أن أبشر، هو نظام إلكتروني أطلقته وزارة الداخلية، يتيح للمواطنين وللمقيمين إجراء المعاملات الخاصة بهم دون الحاجة إلى مراجعة الإدارات.

ويربط هذا النظام بين جميع القطاعات الحكومية إلكترونيًا، كما يخدم التطبيق 21 مليون مشترك ويقدم أكثر من 200 خدمة إلكترونية، ويقدم الخدمات مجانًا على مدار 24 ساعة.

وأسهمت منصة أبشر في رفع جودة الحياة للمواطنين والمقيمين والزوار، وسهّلت الوصول للخدمات المقدمة، من خلال الربط مع أكثر من 80 جهة حكومية وخاصة.

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