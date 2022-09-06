12 مليون دولار.. تكلفة الجنازة الرسمية لرئيس الوزراء الياباني السابق

تواصل – فريق التحرير:

كشفت الحكومة اليابانية، أن تكلفة الجنازة الرسمية لرئيس الوزراء السابق شينزو آبي ستتجاوز 12 مليون دولار.

وأوضحت السلطات، أن هذا الرقم – الذي وصفه مراقبون بأنه مبالغ فيه – يأتي وفقًا لتقدير جديد من الحكومة ويشمل تكاليف الأمن والاستقبال.

وفي أغسطس الماضي، وافقت الحكومة على ميزانية بحوالي 1.7 مليون دولار للجنازة، لكنها واجهت انتقادات ووُصف المبلغ بأنه غير واقعي.

ومن المقرر أن تنفق اليابان حوالي 1.65 مليار ين وهو ما يعادل 12 مليون دولار، على الجنازة الرسمية لآبي – الذي لقي حتفه بالرصاص خلال تجمع انتخابي في يوليو – وسط انتقادات واسعة تؤكد أن المبلغ غير واقعي حتى لو تم صرفه كنفقات ضخمة لأمن واستضافة كبار الشخصيات.

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توقعات بمشاركة 50 رئيس دولة

وأكد مجلس الوزراء الياباني، أن الحكومة تقدر الآن وصول الرسوم الأمنية للجنازة إلى حوالي 800 مليون ين، في حين تتكلف استضافة الوفود الأجنبية حوالي 600 مليون ين، وأنه من المتوقع حضور حوالي ستة آلاف ضيف الجنازة التي تقام في قاعة نيبون بودوكان في طوكيو، يوم 27 من شهر سبتمبر الجاري.

وأشار إلى أنه من بين هؤلاء الضيوف أكثر من 190 وفدًا أجنبيًا، ومن المتوقع أن يضم 50 منها رؤساء دول.