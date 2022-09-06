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3 إصابات.. الدفاع المدني يُخمد حريقًا في جدة
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3 إصابات.. الدفاع المدني يُخمد حريقًا في جدة

3 إصابات.. الدفاع المدني يُخمد حريقًا في جدة

3 إصابات.. الدفاع المدني يُخمد حريقًا في جدة
١١:١٦:٢٨ ص، الثلاثاء، ١٠ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٠٦ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

قال حساب “الدفاع المدني ” عبر “تويتر”: “أخمد مدني جدة حريقًا في غرفة داخل منزل بحي العدل، نتج عنه إصابة (3) أشخاص، تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية”.

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وأظهرت الصور، التي نشرها حساب “الدفاع المدني” حالة احتراق شديدة، وتصاعد الدخان وسط جهود رجال الدفاع المدني من أجل السيطرة على الحريق وإخماده.

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الكلمات الدلالية:
الدفاع المدني السعودي جدة حريق

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