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بالصور.. عمليات إجلاء واسعة جراء الفيضان بكوريا الجنوبية
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بالصور.. عمليات إجلاء واسعة جراء الفيضان بكوريا الجنوبية

بالصور.. عمليات إجلاء واسعة جراء الفيضان بكوريا الجنوبية

بالصور.. عمليات إجلاء واسعة جراء الفيضان بكوريا الجنوبية
١١:٠١:٠٦ ص، الثلاثاء، ١٠ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٠٦ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت السلطات في كوريا الجنوبية، أن الأمطار القياسية في مدينة سيول عاصمة كوريا الجنوبية تسببت في إغراق المنازل، والطرق، ومترو الأنفاق، مما أسفر عن مقتل تسعة أشخاص على الأقل وإجبار المئات على الإخلاء.

تم إجلاء 3463 شخصًا

وأوضحت السلطات اليوم، أن الآلاف من المواطنين تم إجلاؤهم مع وصول إعصار هينامنور إلى اليابسة في جنوب البلاد، وأنه تم إجلاء 3463 شخصًا، معظمهم من المناطق الجنوبية، بينما جرى تسجيل فقد شخص يبلغ من العمر 25 عامًا في أولسان.

اثر الفيضان

الإعصار غادر شبه الجزيرة الكورية

وأكدت إدارة الأرصاد الجوية الكورية، أن الإعصار الذي اتجه شمالاً بسرعة حوالي 52 كيلومترًا في الساعة، غادر شبه الجزيرة الكورية في حوالي الساعة 7:10 صباحًا عبر المياه قبالة مدينة أولسان بجنوب شرق البلاد بعد هبوطه في مدينة جوجي الساحلية.

مقتل 9 أشخاص بسبب الفيضانات في كوريا الجنوبية «فيديو» - شبكة رؤية الإخبارية

 

تحذيرات من أمواج عالية جدًا في المناطق الساحلية

وأضافت أنه من المتوقع أن يتجه الإعصار إلى شمال شرق البلاد، متوقعة هطول أمطار غزيرة وهبوب رياح قوية وعواصف، محذرة من أمواج عالية جدًا في المناطق الساحلية، مؤكدة أن الإعصار أدى إلى إلغاء مئات الرحلات الجوية وتعليق العمليات التجارية وإغلاق المدارس.

15 قتيلاً جراء فيضانات في كوريا الجنوبية

 

الجارة الشمالية تستعد للإعصار المدمر

يأتي هذا في الوقت الذي استعدت فيه كوريا الشمالية المجاورة، للأضرار الناجمة عن الإعصار، وترأس زعيمها كيم جونغ أون اجتماعًا استمر يومين بشأن أعمال الوقاية من الكوارث، وإخراج المياه من سد بالقرب من حدودها مع كوريا الجنوبية.

 

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الكلمات الدلالية:
إعصار هينامنور الأمطار القياسية الفيضانات كوريا الجنوبية مدينة سيول

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