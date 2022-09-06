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أبرزها قصر النظر.. 4 أمراض للتحديق في الشاشات طويلاً
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أبرزها قصر النظر.. 4 أمراض للتحديق في الشاشات طويلاً

أبرزها قصر النظر.. 4 أمراض للتحديق في الشاشات طويلاً

أبرزها قصر النظر.. 4 أمراض للتحديق في الشاشات طويلاً
١٠:٤٣:٤٨ ص، الثلاثاء، ١٠ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٠٦ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – وكالات:

قال أطباء، إن هناك 4 أمراض يسببها التحديق بالشاشات والضوء طويلاً.

وأوضح الأطباء أن هذه الأمراض هي:

1 – جفاف سطح العين.

2 – التهاب ملتحمة العين.

3 – قصر النظر.

4 – الصداع والدوار، وفق ما نقلته صحيفة “عكاظ”.

ولفت الأطباء إلى أنه إذا كان عمل الإنسان يتطلّب التحديق في الكمبيوتر لفترة طويلة، أو المضي ساعات أمام الهاتف فإنه سيشعر برؤية ضبابية بعد تمضية ساعات من النظر إلى الشاشة.

سبب هذه الأمراض

وقالوا إن السبب المحتمل أن طبقة الرطوبة على السطح الأمامي للعين تصبح جافة، بسبب طول مدة النظر للشاشة..

ووفق الأطباء، فإن التحديق الطويل في الشاشات يقلل معدل الوميض، فبدلاً من أن ترمش كل 5 إلى 7 ثوانٍ، يصبح المعدل كل 15 إلى 20 ثانية، ما يؤدي إلى جفاف سطح العين.

ولا يتوقف ضرر التحديق بالشاشات طويلاً عند العين؛ فقبل أسابيع نقلت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، عن معهد باك لأبحاث الشيخوخة في كاليفورنيا، قوله إن تعرض العين لأضواء الشاشات لفترة طويلة يمكن أن يعطل إيقاع الساعة البيولوجية للجسم.
وتلك الساعة البيولوجية هي التي تنظم أوقات النوم والاستيقاظ، وهو الأمر الذي قد يتسبب في إصابة الأشخاص بأمراض مزمنة.

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التحديق بالشاشات الدوار الشاشات الصداع العين النظر جفاف العين قصر النظر

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