“السعودية للكهرباء” تدعو المقاولين والموردين للتسجيل في أنظمتها

تواصل – فريق التحرير:

دعت الشركة السعودية للكهرباء، اليوم، المقاولين والموردين، بالتسجبل لدى أنظمة الشركة، لتأمين الاحتياجات اللازمة للأعمال.

وقالت “السعودية للكهرباء”، اليوم، عبر حسابها الرسمي على “تويتر”: “انطلاقًا من دورنا في الاقتصاد الوطني، نحرص في السعودية للكهرباء على إتاحة فرصة التسجيل للمقاولين والموردين في أنظمتنا، لتأمين الاحتياجات اللازمة لتنفيذ أعمالنا”.

دعم سلاسل الإمداد

وتتيح الشركة الفرصة للموردين والمصنعين من داخل المملكة وخارجها، التسجيل لديها ضمن قائمة الموردين والمصنعين المعتمدين، وذلك لتأمين احتياجاتها من المواد والأجهزة والمعدات والأدوات وقطع الغيار اللازمة لتنفيذ أعمالها، وحتى تتمكن الشركة من التعرف على إمكانيات وقدرات المتقدمين من كافة النواحي.

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متطلبات التسجيل

وحددت ضرورة استيفاء جميع المتطلبات الموضحة في مقدمة الرابط، وأن تكون كافة المستندات والشهادات المقدمة سارية المفعول ومختومة وموثقة من الجهات ذات الاختصاص. ​​​​

كما تتيح الشركة السعودية للكهرباء الفرصة للمقاولين للتسجيل لديها؛ وذلك لتأمين احتياجاتها من الخدمات اللازمة لتنفيذ أعمالها من مقدمي الخدمات ذوي الكفاءة والقدرة لتطوير سلسلة الإمداد لديها.

ويمكن الاطلاع على المزيد من التفاصيل، عبر الرابط ( هنا ).