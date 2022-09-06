الثلاثاء، ١٠ صفر ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٦ سبتمبر ٢٠٢٢ ميلادى
بالصور.. عمليات إجلاء واسعة جراء الفيضان بكوريا الجنوبية
منها 4 هواتف آيفون.. “أبل” تكشف عن أبرز منتجاتها الجديدة غدًا
أبرزها قصر النظر.. 4 أمراض للتحديق في الشاشات طويلاً
“السعودية للكهرباء” تدعو المقاولين والموردين للتسجيل في أنظمتها
“إيجار” توضح قيمة رسوم توثيق العقد التجاري.. تفاصيل
“جونسون” في كلمة وداع: “بوتين” لن يستطيع ابتزاز الشعب البريطاني

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

“جونسون” في كلمة وداع: “بوتين” لن يستطيع ابتزاز الشعب البريطاني

“جونسون” في كلمة وداع: “بوتين” لن يستطيع ابتزاز الشعب البريطاني

“جونسون” في كلمة وداع: “بوتين” لن يستطيع ابتزاز الشعب البريطاني
١٠:٢٣:٠٢ ص، الثلاثاء، ١٠ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٠٦ سبتمبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

في كلمة وداعية قبل ترك منصبه، أكد رئيس الوزراء البريطاني السابق، بوريس جونسون، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لن يستطيع ابتزاز الشعب البريطاني.

وقبل التوجه إلى القصر الملكي لتقديم استقالته رسميًا للملكة إليزابيث، أكد أن بريطانيا ستتجاوز الأزمة التي سببها الغزو الروسي لأوكرانيا.

وقال وهو يودع موظفي مكتبه مغادرًا رسميًا داونيينغ ستريت، إنه والشعب البريطاني سيدعم ليز تراس وفريقها وبرنامجها.

جونسون: تصرفات بوتين المتهوّرة تهدد أوروبا بأسرها

أول تعليق روسي على فوز “تراس” برئاسة حكومة لندن

في الوقت نفسه، أعلن الكرملين، أنه لا يتوقع تحسنًا في العلاقات بين موسكو ولندن بعد انتخاب ليز تراس رئيسة للوزراء، مؤكدًا أن مسؤولية توقف عمل نورد ستريم 1 تقع بشكل كامل على الدول التي فرضت عقوبات على روسيا.

وفازت وزيرة الخارجية ليز تراس، أمس، بزعامة حزب المحافظين البريطاني خلفًا لبوريس جونسون، الذي تنحى عن منصبه بعد تمرد داخل فريقه الحكومي، وجاء الإعلان خلال انعقاد مؤتمر حزب المحافظين، الاثنين، في العاصمة البريطانية لندن.

واضطر جونسون لإعلان استقالته في يوليو بعد فضائح عدة، ومن المقرر أن يسافر، اليوم، إلى اسكتلندا للقاء مع الملكة إليزابيث؛ لتقديم استقالته رسميًا، وبعد تقديم الاستقالة سيُطلب من تراس تشكيل حكومتها الجديدة.

اقرأ أيضًا:

أول تعليق لـ”جونسون” بعد فوز “تراس” بمنصب رئيسة وزراء بريطانيا

الكلمات الدلالية:
أزمة الطاقة بريطانيا بوريس جونسون حزب المحافظين ليز تراس

مواد ذات صلة

المزيد
رافضةً ربْطه بالأمطار.. «تعليم الرياض»: حادث «باص» الطلاب بالدائري الجنوبي عرَضي

رافضةً ربْطه بالأمطار.. «تعليم الرياض»: حادث «باص» الطلاب بالدائري الجنوبي عرَضي

الخميس، ٠١ ديسمبر ٢٠١٦ ١٠:٠٣ ص
أمريكا تضاعف أنشطتها التجسسية حول العالم

أمريكا تضاعف أنشطتها التجسسية حول العالم

الثلاثاء، ١٨ أغسطس ٢٠١٥ ٠٢:٢١ ص
الجيش اليمني يسيطر على عدة مناطق بتعز

الجيش اليمني يسيطر على عدة مناطق بتعز

السبت، ٠٧ يناير ٢٠١٧ ٠١:٤٨ م
مسيرة عسكرية لطلاب مدرسة في الرياض تضامناً مع «عاصفة الحزم»

مسيرة عسكرية لطلاب مدرسة في الرياض تضامناً مع «عاصفة الحزم»

الأحد، ١٩ أبريل ٢٠١٥ ١١:٤٥ ص

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *