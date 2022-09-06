“جونسون” في كلمة وداع: “بوتين” لن يستطيع ابتزاز الشعب البريطاني

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في كلمة وداعية قبل ترك منصبه، أكد رئيس الوزراء البريطاني السابق، بوريس جونسون، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لن يستطيع ابتزاز الشعب البريطاني.

وقبل التوجه إلى القصر الملكي لتقديم استقالته رسميًا للملكة إليزابيث، أكد أن بريطانيا ستتجاوز الأزمة التي سببها الغزو الروسي لأوكرانيا.

وقال وهو يودع موظفي مكتبه مغادرًا رسميًا داونيينغ ستريت، إنه والشعب البريطاني سيدعم ليز تراس وفريقها وبرنامجها.

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في الوقت نفسه، أعلن الكرملين، أنه لا يتوقع تحسنًا في العلاقات بين موسكو ولندن بعد انتخاب ليز تراس رئيسة للوزراء، مؤكدًا أن مسؤولية توقف عمل نورد ستريم 1 تقع بشكل كامل على الدول التي فرضت عقوبات على روسيا.

وفازت وزيرة الخارجية ليز تراس، أمس، بزعامة حزب المحافظين البريطاني خلفًا لبوريس جونسون، الذي تنحى عن منصبه بعد تمرد داخل فريقه الحكومي، وجاء الإعلان خلال انعقاد مؤتمر حزب المحافظين، الاثنين، في العاصمة البريطانية لندن.

واضطر جونسون لإعلان استقالته في يوليو بعد فضائح عدة، ومن المقرر أن يسافر، اليوم، إلى اسكتلندا للقاء مع الملكة إليزابيث؛ لتقديم استقالته رسميًا، وبعد تقديم الاستقالة سيُطلب من تراس تشكيل حكومتها الجديدة.

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