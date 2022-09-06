405 ملايين يورو.. غرامة قياسية على إنستجرام بسبب بيانات القاصرين

تواصل – وكالات:

فرض الاتحاد الأوروبي غرامة قياسية على تطبيق “إنستجرام” قدرها 405 ملايين يورو؛ بسبب عدم حماية التطبيق لبيانات القاصرين كما ينبغي.

جاء ذلك في بيان للمفوضية الأيرلندية لحماية البيانات، والتي قالت إنها فرضت الغرامة على “إنستجرام” باسم الاتحاد الأوروبي.

وتتولّى المفوضية الأيرلندية لحماية البيانات نيابة عن الاتّحاد الأوروبي الإشراف على موقع فيسبوك والشركان التابعة له ومنها “إنستجرام”، نظراً لأنّ المقرّ الإقليمي لعملاق التواصل الاجتماعي يقع في أيرلندا.

التفاصيل خلال أسبوع

وأضافت المفوضية الأيرلندية أنها ستنشر الأسبوع المقبل تفاصيل أكثر عن تلك الغرامة.

وتعد هذه الغرامة هي الأضخم التي تفرضها المفوضية منذ 2018، حين منحتها اللائحة العامة لحماية البيانات مزيدًا من السلطات من أجل حماية المستهلكين من هيمنة عمالقة الإنترنت الأربعة: فيسبوك وغوغل وآبل وتويتر.

وتأخذ الهيئة على “إنستجرام” أنّ محتويات حسابات القاصرين كانت مفتوحة في أوقات معينة أمام جميع المستخدمين وليس حصرًا أمام المشتركين المعتمدين من قبل صاحب الحساب كما ينبغي.

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