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بـ 46 درجة.. الأحساء والعلا تُسجلان أعلى درجة حرارة اليوم في المملكة
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بـ 46 درجة.. الأحساء والعلا تُسجلان أعلى درجة حرارة اليوم في المملكة

بـ 46 درجة.. الأحساء والعلا تُسجلان أعلى درجة حرارة اليوم في المملكة
١٠:١٢:٤٥ ص، الثلاثاء، ١٠ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٠٦ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن المركز الوطني للأرصاد أنه يتوقع استمرار الموجة الحارة، وأن درجات الحرارة العظمى تتراوح بين 27 و50 درجة مئوية، وذلك على معظم محافظات المناطق، خاصة، الشرقية والرياض والقصيم والحدود الشمالية من المملكة.

أعلى وأقل درجة حرارة

وأعلن المركز أن درجات الحرارة المُسجلة اليوم في المملكة، أعلاها 46 درجة في الأحساء والعلا، و45 درجة في الدمام وحفر الباطن، بينما تصل 44 درجة في المدينة ورفحاء والخرج، و43 درجة في الرياض، و42 درجة في مكة وبريدة وعرعر وسكاكا والدوادمي ووادي الدواسر والمجمعة.

وفي المنطقة الجنوبية انخفضت درجات الحرارة، حيث سجلت كل من الباحة وأبها 31 درجة مئوية.

أمطار ورياح على هذه المناطق

كما توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة مهيأة لظهور السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة قد يمتد تأثيرها إلى المدينة المنورة.

يأتي هذا تزامنًا مع استمرار الحالة المطرية الصيفية، حيث تتعرض مناطق مختلفة من المملكة لهطول أمطار رعدية غزيرة أدت إلى جريان السيول والأودية، مصحوبة برياح نشطة قوية مثيرة للأتربة والغبار، وارتفاع درجات الحرارة.

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الأحساء الحالة المطرية المركز الوطني للأرصاد حالة الطقس حفر الباطن درجات الحرارة

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