فيضانات باكستان وجفاف أوروبا.. سر الدورة 25 للنشاط الشمسي

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كثيرة هي التساؤلات المنطقية التي طفت على السطح مؤخرًا، إثر التغيرات المناخية والظواهر الغريبة المفاجئة، لا سيما حالة الجفاف التي ضربت أوروبا، والفيضانات التي غطت أجزاء كبيرة من باكستان.

وبدأ الكثيرون رحلة البحث عن تفسير منطقي لما يحدث بهذه السرعة غير المتوقعة، إذ أن التغيرات المناخية وهذا الجفاف وتلك الفيضانات، كانت مجرد أطر نظرية وتوقعات للباحثين والخبراء.

جفاف وفيضانات مفاجئة

ولكن فجأة أصبح جفاف أوروبا جزءًا من الواقع، كما بدت فيضانات باكستان هي الأخرى تحت مرأى ومسمع الجميع، وتحتاج إلى التعامل معها.

ومع هذا وذلك، ظهرت الكثير من التفسيرات والإجابات لتلك الفيضانات والسيول، والتي كان من أهمها ما تحدث عنه الدكتور عبدالرحمن بن حمزة مغربي، أستاذ البحث في مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بالرياض.

الدورة 25 للنشاط الشمسي

مغربي، استنبط إجابته من أننا في هذه الفترة نتجه إلى قمة الدورة 25 من دورات النشاط الشمسي، ولربما هذا التوجه يجيب لنا عن العديد من الأسئلة للأحداث المناخية التي تحدث هذه الأيام.

وذهب الباحث إلى أن هناك ثلاث فرضيات، تحاول أن تفسر أسباب التغير المناخي على الأرض.

أسباب التغير المناخي

والفرضيات الثلاثة وفق ما جاء على لسان الباحث في صحيفة “الرياض” هي، أولا: ظاهرة الاحتباس الحراري، التي تستند على أن التغيرات في درجات الحرارة الحالية، ناتجة عن الزيادة في تركيز الغازات المسببة للاحتباس الحراري.

والفرضية الثانية، هي التغير الطبيعي في درجات الحرارة التي تتبنى فكرة أن التغيرات في درجات الحرارة (التغيرات المناخية) هي ظاهرة كونية، تمر فيها الأرض بمراحل من البرودة والحرارة.

والفرضية الثالثة، تعتمد على تأثير النشاط الشمسي على التغيرات المناخية، وبحسب مغربي، فإن هذه النظرية تتبني فكرة أن الأحداث التي تحدث على سطح الأرض كالانفجارات الشمسية والمواد المقذوفة من الشمس والتي تصل إلى الأرض، لها تأثير في التغيرات المناخية.

جفاف أوروبا

يشار إلى أن أوروبا تئن تحت وطأة الجفاف وحرارة الطقس وشح المياه، لدرجة أن المفوضية الأوروبية أعلنت أن ما يقرب من نصف أراضي الاتحاد الأوروبي تندرج الآن تحت بند التأهب الأقصى وهي الأعلى.

وألقى ذلك بظلاله السلبية على مختلف مناحي الحياة والقطاعات الإنتاجية الزراعية والصناعية والاقتصادية والخدماتية في بلدان أوروبا.

فيضانات باكستان

فيما كشف ممثل منظمة الصحة العالمية في باكستان، باليتا ماهيبالا، أن الفيضانات أثرت على 160 مقاطعة في البلاد، من بينها 80 منطقة جرى إعلانها كـ”مناطق كارثة”.

وخلّفت فيضانات باكستان أكثر من 6.4 مليون شخص في حاجة ماسة للمساعدات الإنسانية، بما في ذلك 627793 شخصًا في المخيمات.

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