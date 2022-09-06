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“إيجار” توضح قيمة رسوم توثيق العقد التجاري.. تفاصيل
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“إيجار” توضح قيمة رسوم توثيق العقد التجاري.. تفاصيل

“إيجار” توضح قيمة رسوم توثيق العقد التجاري.. تفاصيل

“إيجار” توضح قيمة رسوم توثيق العقد التجاري.. تفاصيل
١٠:٢٦:١٢ ص، الثلاثاء، ١٠ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٠٦ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أوضحت “إيجار”، إحدى مبادرات وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لتنظيم وتيسير إجراءات قطاع الإيجار العقاري، قيمة رسوم توثيق العقد التجاري، ومن يجب عليه دفعها.

من يدفع رسوم التوثيق

وقالت “إيجار” عبر حسابها الرسمي على “تويتر”، إن رسوم توثيق العقد التجاري 200 ريال للسنة الأولى و 400 ريال لكل سنة إضافية، ويتم دفع الرسوم من قبل المؤجر مالم يتم الاتفاق بينهما على خلاف ذلك.

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توضيح مهم من “إيجار” بشأن تأجير العقار من الباطن للآخرين

وجاء توضيح “إيجار”، ردًا على سؤال أحد المتابعين بشأن استئجار محل تجاري، من شخص، ومن يجب عليه دفع رسوم توثيق العقد.

كيفية إلغاء العقد أو رفضه

كما أفاد حساب “إيجار” بأن إلغاء العقد يكون بالاتفاق بين الطرفين، عن طريق حساباتهم الشخصية في شبكة إيجار، كما أنه  للموافقة على العقد وتوثيقه يوجد مهلة 7 أيام، في حال انتهاء المهلة وعدم الموافقة يعود العقد كمسودة.

وردًا على سؤال حول إمكانية توثيق عقد الإيجار من الموقع دون الحاجه الى مكتب عقاري، أجابت “إيجار” أن يلزم وجود وسيط عقاري معتمد لتوثيق العقود.

ويمكن الاطلاع على طريقة توثيق العقد، عبر الرابط ( هنا ).

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