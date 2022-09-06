“الأرصاد” ينبه: أمطار رعدية ورياح على هذه المناطق حتى المساء

تواصل – فريق التحرير:

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن حالة الطقس، اليوم، من رياح نشطة وسحب رعدية على عدد من مناطق المملكة – بمشيئة الله – حتى المساء.

وأوضح على حسابه في “تويتر”، أنه ينبه إلى هبوب رياح نشطة وتكون السحب الممطرة التي تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية، على هذه المناطق:

المدينة المنورة

1 – منطقة المدينة المنورة، وتشمل “العيص والفريش والفقرة واليتمة وبدر ووادي الفرع وينبع ومركز الرايس”.

مكة المكرمة

2 – منطقة مكة المكرمة، وتشمل “الكامل ورهـاط ومدركة والجموم والعاصمة المقدسة وبحرة والطائف والقنفذة والمظيلف وأضم والعرضيات وبني يزيد وقيا”.

منطقة جازان

3 – منطقة جازان، وتشمل “الحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وأبو عري وأحد المسارحة والطوال والفطيحة وصامطة وصبيا وضمد”.

منطقة عسير

4 – منطقة عسير، وتشمل “أبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب والنماص وبلقرن وتنومة والمجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل”.

منطقة الباحة

5 – منطقة الباحة، وتشمل “الباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي والحجرة والمخواة وفرعة غامد الزناد”.

وأشار المركز إلى أن الحالة المتوقعة من الرياح والسحب الممطرة، تبدأ الساعة الواحدة ظهرًا، وتستمر حتى الساعة التاسعة مساء.