قرار من التعليم بشأن المتغيبين عن اختبارات نهاية الفصول

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“بعذر تقبله المدرسة”، كان هذا الشرط الأساس، الذي أكدت وزارة التعليم أنه يحق للطالب بسببه دخول الاختبار البديل إذا تغيب عن أداء اختبار نهاية أحد الفصول الدراسية، أو اختبار الدور الثاني.

وأوضحت أنها حددت آلية الاختبارات البديلة للطلاب والطالبات المتغيبين عن أداء اختبارات نهاية الفصول الدراسية الثلاثة خلال العام الدراسي الحالي، مشيرة إلى أن اختبار الغائبين بعذر أو بدون عذر في نظام المسارات في التعليم الثانوي هو نفس موعد اختبار الدور الثاني، حسب “عكاظ”.

تقديم العذر في هذه الفترة

وأضافت أنه يشترط لقبول عذر الطالب الذي تغيب عن مادة أو أكثر أن يقدم عذر تغيبه خلال فترة سير الاختبارات وحتى انتهاء فترة الاختبارات.

مدة غياب الطالب

وبينت أن مدة غياب الطالب لا تزيد على ثلاثة أيام، على أن يُجرى الاختبار البديل لاختبار الفصلين الدراسيين الأول والثاني في الأسبوع الأول من بداية الفصل الدراسي التالي لهما، ويجرى الاختبار البديل لاختبار الدور الثاني بداية العام الدراسي التالي، على أن يستثنى الطالب المريض والسجين بقرار من مدير التعليم.

المتغيّب عن اختبار نهاية أحد الفصول

وأشارت إلى أن الطالب الذي تغيب عن دخول اختبار نهاية أحد الفصول الدراسية، أو جميعها بدون عذر مقبول، أو تغيب بعذر مقبول ولم يتمكن من دخول الاختبار البديل؛ يعدّ مكملاً في الدور الأول، وعليه التقدم لاختبار الدور الثاني في مقرر الفصل الدراسي أو في كامل المقرر للمواد التي تغيب عنها.

المتغيّب بعذر غير مقبول

وأكدت أنه إذا تغيب الطالب عن دخول اختبار الدور الثاني بدون عذر مقبول يعد راسبًا ويُعيد السنة.

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