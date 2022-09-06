الثلاثاء، ١٠ صفر ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٦ سبتمبر ٢٠٢٢ ميلادى
قرار من التعليم بشأن المتغيبين عن اختبارات نهاية الفصول
10 جهات تشارك بإعداده.. مشروع جديد لحماية أصحاب المهن “عالية المخاطر”
الأمن البيئي يضبط 8 مخالفين لإشعالهم النار في هذه الأماكن
تعرف على مواصفات هاتف “سامسونج Galaxy A04s” الجديد
مفاجأة.. رئيسة تايوان تُبدي تضامنها مع الصين في هذا الأمر
بالإنفوجراف.. 10 نصائح مهمة من أجل وجبة مدرسية صحية

أحدث الأخبار

قرار من التعليم بشأن المتغيبين عن اختبارات نهاية الفصول

قرار من التعليم بشأن المتغيبين عن اختبارات نهاية الفصول
٠٩:٣٧:٣٢ ص، الثلاثاء، ١٠ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٠٦ سبتمبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

“بعذر تقبله المدرسة”، كان هذا الشرط الأساس، الذي أكدت وزارة التعليم أنه يحق للطالب بسببه دخول الاختبار البديل إذا تغيب عن أداء اختبار نهاية أحد الفصول الدراسية، أو اختبار الدور الثاني.

وأوضحت أنها حددت آلية الاختبارات البديلة للطلاب والطالبات المتغيبين عن أداء اختبارات نهاية الفصول الدراسية الثلاثة خلال العام الدراسي الحالي، مشيرة إلى أن اختبار الغائبين بعذر أو بدون عذر في نظام المسارات في التعليم الثانوي هو نفس موعد اختبار الدور الثاني، حسب “عكاظ”.

تقديم العذر في هذه الفترة

وأضافت أنه يشترط لقبول عذر الطالب الذي تغيب عن مادة أو أكثر أن يقدم عذر تغيبه خلال فترة سير الاختبارات وحتى انتهاء فترة الاختبارات.

مدة غياب الطالب

وبينت أن مدة غياب الطالب لا تزيد على ثلاثة أيام، على أن يُجرى الاختبار البديل لاختبار الفصلين الدراسيين الأول والثاني في الأسبوع الأول من بداية الفصل الدراسي التالي لهما، ويجرى الاختبار البديل لاختبار الدور الثاني بداية العام الدراسي التالي، على أن يستثنى الطالب المريض والسجين بقرار من مدير التعليم.

المتغيّب عن اختبار نهاية أحد الفصول 

وأشارت إلى أن الطالب الذي تغيب عن دخول اختبار نهاية أحد الفصول الدراسية، أو جميعها بدون عذر مقبول، أو تغيب بعذر مقبول ولم يتمكن من دخول الاختبار البديل؛ يعدّ مكملاً في الدور الأول، وعليه التقدم لاختبار الدور الثاني في مقرر الفصل الدراسي أو في كامل المقرر للمواد التي تغيب عنها.

المتغيّب بعذر غير مقبول

 وأكدت أنه إذا تغيب الطالب عن دخول اختبار الدور الثاني بدون عذر مقبول يعد راسبًا ويُعيد السنة.

اقرأ أيضًا:

قرار جديد من التعليم بشأن الطلاب المنقطعين عن الدراسة

الكلمات الدلالية:
اختبارات نهاية الفصول الطلاب المتغيبون العام الدراسي الفصول الدراسية وزارة التعليم

مواد ذات صلة

المزيد
جمرك الدرة: إحباط تهريب 61 ألف حبة كبتاجون مخبأة داخل سيارة (صور)

جمرك الدرة: إحباط تهريب 61 ألف حبة كبتاجون مخبأة داخل سيارة (صور)

الأربعاء، ١٧ يونيو ٢٠١٥ ٠٣:٥٩ م
«نيويورك تايمز»: الأسد مستمر في الحرب بمساعدة روسيا وإيران.. «التحالف العربي» يقصف منزل قيادي بالمؤتمر الشعبي

«نيويورك تايمز»: الأسد مستمر في الحرب بمساعدة روسيا وإيران.. «التحالف العربي» يقصف منزل قيادي بالمؤتمر الشعبي

الأثنين، ٢١ سبتمبر ٢٠١٥ ٠٥:٣١ م
«أمن الرياض» يضبط مصنع خمور تديره وافدة آسيوية بحي الفيحاء

«أمن الرياض» يضبط مصنع خمور تديره وافدة آسيوية بحي الفيحاء

الأحد، ٠١ نوفمبر ٢٠١٥ ٠٢:٠١ م
الأناضول: تركيا تحجب مواقع الإنترنت التي تعيد نشر رسوم “شارلي”

الأناضول: تركيا تحجب مواقع الإنترنت التي تعيد نشر رسوم “شارلي”

الأربعاء، ١٤ يناير ٢٠١٥ ٠٥:٣٨ م

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *