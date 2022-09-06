10 جهات تشارك بإعداده.. مشروع جديد لحماية أصحاب المهن “عالية المخاطر”

تواصل – وكالات:

شاركت 10 جهات حكومية في ورشة عمل بهدف تطوير قائمة المهن ذات المخاطر العالية، وإعداد مشروع لتنظيم العمل بهذه المهن وحماية العاملين بها.

ويجري العمل حاليًا على وضع اللمسات الأخيرة لهذا المشروع، وفق صحيفة “المدينة”.

وبحسب المصدر ذاته، فقد أشار تقرير رسمي حديث لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بأن المشروع الجديد سيتوافق مع أبرز الممارسات العالمية بالتنسيق مع الجهات الحكومية المرخصة لهذا النشاط.

برامج تدريبية تعريفية وتوعوية

وكشف التقرير عن إطلاق برامج تدريبية تعريفية وتوعوية لجميع الموظفين العاملين في المهن ذات المخاطر العالية لرفع المستوى المعرفي والوعي بين الموظفين في جميع القطاعات.

كما سيتم توفير اختبارات للبرامج التدريبية للحصول على ترخيص العمل بهذه المهن، وفق التقرير.

ويهدف المشروع إلى تعزيز حماية العاملين وتحسين كفاءة سوق العمل والحد من حوادث العمل لتقليل الخسائر.

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