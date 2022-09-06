الثلاثاء، ١٠ صفر ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٦ سبتمبر ٢٠٢٢ ميلادى
وزارة الدفاع تعلن عن 3569 وظيفة في مختلف مناطق المملكة.. رابط التقديم
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وزارة الدفاع تعلن عن 3569 وظيفة في مختلف مناطق المملكة.. رابط التقديم

وزارة الدفاع تعلن عن 3569 وظيفة في مختلف مناطق المملكة.. رابط التقديم
٠٩:٥٢:١٣ ص، الثلاثاء، ١٠ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٠٦ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة الدفاع عن طرح 3569 وظيفة متنوعة للرجال والنساء للعمل بالمنشآت التابعة للإدارة العامة للخدمات الصحية في مختلف مناطق المملكة (الشمالية، الوسطى، الشرقية، الغربية، الجنوبية) .

جهات العمل:

– مدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية بالرياض
– مستشفيات القوات المسلحة بالخرج
– مجمع الملك فهد الطبي العسكري بالظهران
– مستشفى القوات المسلحة بالجبيل
– مستشفى الأمير سلطان للقوات المسلحة بالمدينة المنورة
– مستشفى القوات المسلحة بالجنوب
– مركز الأمير سلطان لمعالجة أمراض وجراحة القلب
– مستشفى القوات المسلحة بالقصيم
– مستشفى قاعدة الملك عبدالعزيز الجوية
– مستشفى القوات المسلحة بالشمالية
– مستشفى الملك فهد للقوات المسلحة بجدة
– مستشفى القوات المسلحة بجازان
– مستشفى القوات المسلحة بشرورة
– الإخلاء الطبي الجوي
– مستشفى القوات المسلحة بوادي الدواسر
– كلية الأمير سلطان العسكرية للعلوم الصحية
– مستشفى الملك سلمان للقوات المسلحة بالشمالية الغربية
– مستشفيات القوات المسلحة بمنطقة الطائف
– مستشفى القوات المسلحة بجازان

التخصصات المطلوبة:

– وظائف إدارية ومساندة
– الطب (جميع التخصصات)
– التمريض (جميع التخصصات)
– الخدمات الطبية المساندة (جميع التخصصات)
– الصحة العامة
– إدارة المستشفيات
– التعليم الصحي
– الطيارين
– صيانة الطائرات
– وظائف وتخصصات أخرى.

يبدأ التقديم من اليوم الأربعاء 1444/2/4هـ عن طريق المنصة الموحدة للتوظيف:( هنا ) ويستمر حتى الجمعة 1444/3/4هـ.

الكلمات الدلالية:
الخدمات الصحية الرياض الطائف الظهران المدينة وزارة الدفاع وظائف

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