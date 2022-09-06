وزارة الدفاع تعلن عن 3569 وظيفة في مختلف مناطق المملكة.. رابط التقديم

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أعلنت وزارة الدفاع عن طرح 3569 وظيفة متنوعة للرجال والنساء للعمل بالمنشآت التابعة للإدارة العامة للخدمات الصحية في مختلف مناطق المملكة (الشمالية، الوسطى، الشرقية، الغربية، الجنوبية) .

جهات العمل:

– مدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية بالرياض

– مستشفيات القوات المسلحة بالخرج

– مجمع الملك فهد الطبي العسكري بالظهران

– مستشفى القوات المسلحة بالجبيل

– مستشفى الأمير سلطان للقوات المسلحة بالمدينة المنورة

– مستشفى القوات المسلحة بالجنوب

– مركز الأمير سلطان لمعالجة أمراض وجراحة القلب

– مستشفى القوات المسلحة بالقصيم

– مستشفى قاعدة الملك عبدالعزيز الجوية

– مستشفى القوات المسلحة بالشمالية

– مستشفى الملك فهد للقوات المسلحة بجدة

– مستشفى القوات المسلحة بجازان

– مستشفى القوات المسلحة بشرورة

– الإخلاء الطبي الجوي

– مستشفى القوات المسلحة بوادي الدواسر

– كلية الأمير سلطان العسكرية للعلوم الصحية

– مستشفى الملك سلمان للقوات المسلحة بالشمالية الغربية

– مستشفيات القوات المسلحة بمنطقة الطائف

– مستشفى القوات المسلحة بجازان

التخصصات المطلوبة:

– وظائف إدارية ومساندة

– الطب (جميع التخصصات)

– التمريض (جميع التخصصات)

– الخدمات الطبية المساندة (جميع التخصصات)

– الصحة العامة

– إدارة المستشفيات

– التعليم الصحي

– الطيارين

– صيانة الطائرات

– وظائف وتخصصات أخرى.

يبدأ التقديم من اليوم الأربعاء 1444/2/4هـ عن طريق المنصة الموحدة للتوظيف:( هنا ) ويستمر حتى الجمعة 1444/3/4هـ.