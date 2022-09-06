بالإنفوجراف.. 10 نصائح مهمة من أجل وجبة مدرسية صحية

تواصل – فريق التحرير:

لا يختلف أحد على أهمية الوجبة المدرسية، التي يحصل عليها الطالب أثناء اليوم الدراسي، وفي هذه السطور تقدم صحيفة تواصل إنفوجراف 10 نصائح مهمة، لاختيار وجبة مدرسية صحية، وهي:

1- تقديم الحليب، واللبن، والزبادي.

2- الفاكهة والعصائر الطازجة.

3- المكسرات.

4- التمر المحشو باللوز أو الجوز .

5- الساندويتشات الطازجة بدلاً من المعجنات الجاهزة المشبعة بالدهون.

6- الامتناع عن الأطعمة الغنية بأملاح الصوديوم.

7- الأجبان البيضاء قليلة الملح مع الخضار.

8- الامتناع عن الحلويات والمشروبات الغازية.

9- عدم تقديم اللحوم المبردة للطلاب.

10- الامتناع عن الخبز الأبيض.

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