الثلاثاء، ١٠ صفر ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٦ سبتمبر ٢٠٢٢ ميلادى
مفاجأة.. رئيسة تايوان تُبدي تضامنها مع الصين في هذا الأمر
بالإنفوجراف.. 10 نصائح مهمة من أجل وجبة مدرسية صحية
3 عناصر غذائية تتحكم في مزاجك.. تعرف عليها
المخابرات الأمريكية: العقوبات ضد روسيا دفعتها لهذه الأمر الخطير
بسبب عبوة ناسفة.. مقتل وإصابة 72 مدنيًا في بوركينا فاسو
رغم أزمة الغاز.. الاتحاد الأوروبي يعتزم مساعدة أوكرانيا بـ5 مليارات يورو

أحدث الأخبار

بالإنفوجراف.. 10 نصائح مهمة من أجل وجبة مدرسية صحية

بالإنفوجراف.. 10 نصائح مهمة من أجل وجبة مدرسية صحية
٠٨:٤٣:٢٧ ص، الثلاثاء، ١٠ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٠٦ سبتمبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

لا يختلف أحد على أهمية الوجبة المدرسية، التي يحصل عليها الطالب أثناء اليوم الدراسي، وفي هذه السطور تقدم صحيفة تواصل إنفوجراف 10 نصائح مهمة، لاختيار وجبة مدرسية صحية، وهي:

1-  تقديم الحليب، واللبن، والزبادي.

2- الفاكهة والعصائر الطازجة.

3- المكسرات.

4- التمر المحشو باللوز أو الجوز .

5- الساندويتشات الطازجة بدلاً من المعجنات الجاهزة المشبعة بالدهون.

6- الامتناع عن الأطعمة الغنية بأملاح الصوديوم.

7- الأجبان البيضاء قليلة الملح مع الخضار.

8- الامتناع عن الحلويات والمشروبات الغازية.

9- عدم تقديم اللحوم المبردة للطلاب.

10-  الامتناع عن الخبز الأبيض.

اقرأ أيضا:

10 نصائح مهمة من أجل وجبة مدرسية صحية

إنفوجراف.. 6 خطوات تحمي وجبة طفلك المدرسية من التلوث

الكلمات الدلالية:
أملاح الصوديوم المكسرات الوجبة المدرسية اليوم الدراسي

مواد ذات صلة

المزيد
«أمانة المدينة» تنفي طي قيد موظف أبلغ عن قضية فساد

«أمانة المدينة» تنفي طي قيد موظف أبلغ عن قضية فساد

الجمعة، ٢٥ أغسطس ٢٠١٧ ٠٨:٠٣ م
توقعات «الأرصاد»: سحب ممطرة على 3 مناطق وسماء غائمة بالرياض ومكة

توقعات «الأرصاد»: سحب ممطرة على 3 مناطق وسماء غائمة بالرياض ومكة

السبت، ٢٠ أغسطس ٢٠١٦ ٠١:١٧ م
توجيه خطباء الجمعة بتناول «كورونا» بعد غد

توجيه خطباء الجمعة بتناول «كورونا» بعد غد

الأربعاء، ١٦ سبتمبر ٢٠١٥ ٠٤:٠٦ م
 الجيش اليمني يستعيد السيطرة على معسكر “لبوزة” من الحوثيين

 الجيش اليمني يستعيد السيطرة على معسكر “لبوزة” من الحوثيين

الأربعاء، ٢٥ مارس ٢٠١٥ ١٠:٣٦ ص

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *