بالإنفوجراف.. 10 نصائح مهمة من أجل وجبة مدرسية صحية
تواصل – فريق التحرير:
لا يختلف أحد على أهمية الوجبة المدرسية، التي يحصل عليها الطالب أثناء اليوم الدراسي، وفي هذه السطور تقدم صحيفة تواصل إنفوجراف 10 نصائح مهمة، لاختيار وجبة مدرسية صحية، وهي:
1- تقديم الحليب، واللبن، والزبادي.
2- الفاكهة والعصائر الطازجة.
3- المكسرات.
4- التمر المحشو باللوز أو الجوز .
5- الساندويتشات الطازجة بدلاً من المعجنات الجاهزة المشبعة بالدهون.
6- الامتناع عن الأطعمة الغنية بأملاح الصوديوم.
7- الأجبان البيضاء قليلة الملح مع الخضار.
8- الامتناع عن الحلويات والمشروبات الغازية.
9- عدم تقديم اللحوم المبردة للطلاب.
10- الامتناع عن الخبز الأبيض.
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