تعرف على مواصفات هاتف “سامسونج Galaxy A04s” الجديد

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بعد أن أطلقت “سامسونج”، في أغسطس الماضي، هاتفها الذكي Galaxy A04، كشفت مؤخرًا عن هاتفها الذكي Galaxy A04s، بمميزات جديدة.

مواصفات هاتف سامسونج Galaxy A04s

ويمتاز Galaxy A04s بشاشة PLS قياس 6.5 بوصة وبدقة وضوح 1600 × 720 بيكسل، بينما يبلغ معدل تنشيط الصورة 90 هرتز.

وأوضحت الشركة الكورية الجنوبية العملاقة أن هاتفها الجديد ينبض بداخله المعالج سامسونج Exynos 850 بسرعة 2.0 جيجاهرتز مع ذاكرة وصول عشوائي RAM سعة 3 أو 4 جيجابايت، بينما تبلغ سعة الذاكرة الداخلية 32 حتى 128 جيجابايت، مع إمكانية زيادتها بواسطة بطاقة microSD.

ويشتمل الهاتف الجديد على كاميرا خلفية ثلاثية تتألف من عدسة رئيسة بدقة 50 ميجابيكسل وعدسة للعمق وعدسة ماكرو بدقة 2 ميجابيكسل لكل منهما، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 5 ميجابيكسل لالتقاط صور السيلفي.

وتم تزويد الهاتف الجديد بمستشعر بصمة الإصبع، وبطارية سعة 5000 مللي أمبير ساعة، والتي يمكن شحنها عبر منفذ USB-C.

ويتوفر الهاتف الذكي Galaxy A04s الجديد بالألوان: الأسود والأبيض والأخضر والنحاسي.