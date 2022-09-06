المخابرات الأمريكية: العقوبات ضد روسيا دفعتها لهذه الأمر الخطير

تواصل – فريق التحرير:

كشفت الوكالة المركزية للمخابرات الأمريكية، أن عقوبات واشنطن ضد موسكو دفعتها لشراء أسلحة من كوريا الشمالية.

وأوضحت أنها توقعت شراء روسيا لمعدات عسكرية إضافية من كوريا الشمالية، مؤكدة أن العقوبات ضد موسكو عرقلت خطوط إمداد الجيش الروسي.

ونقلت وكالة نيويورك تايمز عن المخابرات الأمريكية: روسيا تشتري صواريخ وقذائف مدفعية من كوريا الشمالية.

السفير الأمريكي في موسكو يغادر إلى بلاده

وكشفت السفارة الأمريكية في موسكو، أن سفير واشنطن لدى موسكو جون سوليفان أنهى مهمته في موسكو وغادر اليوم العاصمة الروسية.

فيما أكد مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، أن تأثير العقوبات على الاقتصاد الروسي وخاصة في قطاع التكنولوجيا الفائقة سيزداد خلال الأشهر المقبلة.

وأضاف أن وزراء خارجية ودفاع الاتحاد الأوروبي لن يعترفوا بجوازات السفر الصادرة عن روسيا في مناطق أوكرانيا المحتلة، لافتًا إلى أن أوروبا تواجه صعوبات كثيرة ونمر بمرحلة استثنائية بسبب عدوان روسيا على أوكرانيا.

فيما أشار الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي، إلى أنه يجب أن يخاف المجتمع الدولي من ضعف أوكرانيا لأن روسيا ستستمر في التقدم نحو بولندا ودول البلطيق.

ووسط الاتهامات المتبادلة بين الطرفين، تلجأ روسيا وأمريكا وأوروبا إلى سلاح العقوبات كرد على فرض عقوبات قوية ضد أحد الأطراف، منذ بدء عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

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