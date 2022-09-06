3 عناصر غذائية تتحكم في مزاجك.. تعرف عليها

تواصل – وكالات:

قال موقع “Well & Good”، إن هناك 3 عناصر غذائية أساسية تعزز الحالة المزاجية.

ونقل الموقع عن البروفيسور أوستن بيرلماتر، قوله إن “حالة أدمغتنا هي انعكاس لما نضعه في أجسامنا، وإحدى أهم الطرق التي نؤثر فيها عليها هي جودة ما نأكله”.

وأضاف أن النظام الغذائي الغني بالمغذيات الدماغية، يساعد في دعم الدماغ وخاصة الصحة النفسية من خلال مسارات تتراوح من الناقلات العصبية إلى الالتهاب إلى محور الأمعاء والدماغ، وفق ما نقله موقع “العربية نت”.

هرمون السعادة في الأمعاء

وكشف أن مجموعة من الأبحاث أكدت أن حوالي 95% من السيروتونين (هرمون السعادة) يتم إنتاجه في الأمعاء.

وأوضح بيرلماتر أن العناصر الغذائية التي يحتاجها الإنسان لتحسين حالته المزاجية، هي، “دهون الأوميجا-3″، التي يمكن العثور عليها من الأطعمة النباتية مثل المكسرات والبذور، وكذلك أسماك المياه الباردة مثل السلمون والسردين والماكريل والرنجة والأنشوجة.

والعنصر الثاني، وفق الباحث، هو “البوليفينول”، والذي يوجد بشكل شائع في الفواكه والخضراوات (خاصة في التوت والبصل الأحمر)، وكذلك في القهوة والشاي والشوكولاتة الداكنة والتوابل مثل الكركم والقرنفل.

ولفت الباحث إلى أن العنصر الثالث لضبط المزاج هو “البروبيوتيك”، وأهم مصادره هي الخضار الورقية والحبوب الكاملة والثوم والبصل والكراث.

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