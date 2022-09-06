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رغم أزمة الغاز.. الاتحاد الأوروبي يعتزم مساعدة أوكرانيا بـ5 مليارات يورو
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رغم أزمة الغاز.. الاتحاد الأوروبي يعتزم مساعدة أوكرانيا بـ5 مليارات يورو

رغم أزمة الغاز.. الاتحاد الأوروبي يعتزم مساعدة أوكرانيا بـ5 مليارات يورو
٠٧:٥٩:٢٠ ص، الثلاثاء، ١٠ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٠٦ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – وكالات:

أعلن الاتحاد الأوروبي مضيه قدمًا في منح أوكرانيا مساعدات إضافية قيمتها 5 مليارات يورو، وذلك في رسالة واضحة لروسيا بأن ما قامت به من وقف إمدادات الغاز للقارة العجوز لن يغير موقفها من أزمة كييف.

ولم يوضح الاتحاد وقتًا محددًا لمنح تلك الأموال إلى أوكرانيا وكذلك طريقة منحها وما إذا كان الجزء الأكبر منها على هيئة أسلحة أم لا.

وبحسب وسائل إعلام غربية، تعد تلك المبالغ جزءًا من حزمة تمويلية أكبر بقيمة 9 مليارات يورو، كان قد تعهّد بها الاتحاد الأوروبي في مايو الماضي.

وقف نورد ستريم

وأعلنت شركة “غازبروم” الروسية قبل أيام، أن خط أنابيب الغاز “نورد ستريم” الذي يربط روسيا بشمال ألمانيا، توقف تمامًا، حتى يتم إصلاح التوربين، وذلك إلى أجل غير مسمى، حيث لم تحدد الشركة موعدًا نهائيًا لعودة العمل.

وتثير احتمالات الوقف الكامل غير المسبوق مخاوف بشأن نقص الغاز، وارتفاع الأسعار المستمر، والتأثيرات الاقتصادية.

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