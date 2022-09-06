بسبب عبوة ناسفة.. مقتل وإصابة 72 مدنيًا في بوركينا فاسو

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قُتل 35 مدنيًا، على الأقل وأصيب 37 آخرون شمالي بوركينا فاسو، الاثنين، في انفجار عبوة ناسفة منزلية الصنع لدى مرور قافلة تموين، حسبما أعلنت السلطات.

عبوة ناسفة

من جانبه، قال حاكم منطقة الساحل حيث وقع الهجوم إن القافلة كانت تمر على الطريق بين مدينتي دجيبو وبورزانغا، و”إحدى المركبات التي كانت في القافلة المذكورة كانت تقل مدنيين وقد انفجرت عند مرورها فوق عبوة ناسفة منزلية الصنع”.

أضاف البيان أن الانفجار وقع حين كانت القافلة عائدة من شمال البلاد إلى العاصمة واجادوجو. وقامت عناصر الحراسة بسرعة بتأمين المحيط واتخذت إجراءات لتقديم المساعدة للضحايا، حيث تمت رعاية الجرحى ونقلت الحالات الصعبة من بينهم إلى منشآت مناسبة”.

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