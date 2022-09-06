خدمة اليوم.. 4 خطوات لإضافة وتسجيل السلوك والمواظبة للطلاب

تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة تواصل، اليوم، لقرائها الكرام، 4 خطوات لإضافة وتسجيل السلوك والمواظبة للطلاب، حيث أوضحت وزارة التعليم أن هذه الخدمة الإلكترونية تقدمها لتمكين المعلم من إضافة وتسجيل السلوك والمواظبة للطالب؛ لتكون متاحة في تقرير الطالب وولي أمره، عن طريق عدد من الخطوات:

* الخطوات:

1 – سجل الدخول في رابط الخدمة.

2 – اختر الاختبارات، ثم اختر السلوك والمواظبة.

3 – اختر كشف المتابعة، وقم بتعبئة البيانات.

4 – سيتم إشعارك بنجاح عملية إضافة البيانات للتقرير.

* خدمة العملاء:

وأشارت “خدمة العملاء” إلى أن الاستفسار عن هذه الخدمة، متاح من خلال ساعات العمل اليومية والتي تبدأ من الساعة الـ 7:30 صباحًا وتستمر حتى الساعة الـ 2:30 مساءً، وأن الاتصال يكون عن طريق هذا رقم ” 00966114415555 “، وأنها تتلقى استفسارات المستخدمين، والشكاوى والاستفسارات، والتواصل مع فريق الدعم عن طريق البريد الإلكتروني.

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