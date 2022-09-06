الثلاثاء، ١٠ صفر ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٦ سبتمبر ٢٠٢٢ ميلادى
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بايدن يرفض.. روسيا ليست دولة راعية للإرهاب!

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بايدن يرفض.. روسيا ليست دولة راعية للإرهاب!

بايدن يرفض.. روسيا ليست دولة راعية للإرهاب!
٠٧:٣٩:٠٥ ص، الثلاثاء، ١٠ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٠٦ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

رفض الرئيس الأمريكي جو بايدن، تصنيف روسيا “إرهابية”، في تصريحات أدلى بها من البيت الأبيض، عندما سئل إذا كان ينبغي تصنيف روسيا دولة راعية للإرهاب، أجاب باقتضاب “لا”.

في حين حذرت موسكو، أمس الاثنين، من أن هذا التصنيف سيؤدي إلى انهيار العلاقات الأمريكية الروسية، حسب “رويترز”.

روسيا تهدد

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا إن هذه الخطوة يمكن أن تؤدي إلى قطع العلاقات الدبلوماسية، مضيفة أن بلادها مستعدة لأي تطور في الموقف الأمريكي.

ومن ناحية أخرى، يسعى نواب أمريكيون من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، منذ أشهر، من أجل ضم روسيا إلى تلك اللائحة “الدول الراعية للإرهاب”.

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4 دول راعية للإرهاب

وتصنف الولايات المتحدة، 4 دول كـ”راعية للإرهاب”، وهي كوريا الشمالية، وإيران، وكوبا، وسوريا، وتواجه تلك الدول أربعة أنواع من العقوبات.

وتشمل العقوبات المفروضة على الدول الأربعة، قيودًا على المساعدة الخارجية الأمريكية، وحظر الصادرات والمبيعات الدفاعية، وضوابط معينة على صادرات المواد ذات الاستخدام المزدوج، بالإضافة إلى قيود مالية أخرى.

الكلمات الدلالية:
البيت الأبيض الحزب الجمهوري الحزب الديموقراطي جو بايدن دول راعية للإرهاب روسيا عقوبات دولية موسكو

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