“الأرصاد” يتوقع سحبًا رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على هذه المناطق

تواصل – واس:

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة مهيأة لظهور السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة قد يمتد تأثيرها إلى المدينة المنورة.

حركة الرياح

وأوضح أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20- 40 كيلو متر في الساعة على الجزئين الشمالي والأوسط، وجنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15- 35 كيلو متر في الساعة على الجزء الجنوبي تصل إلى 45 كيلو متر في الساعة مع السحب الرعدية.

ارتفاع الموج

فيما يرتفع الموج من متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف جنوبًا مع السحب الرعدية، وحالة البحر متوسط الموج على الجزئين الشمالي والأوسط، ومتوسط الموج إلى مائج على الجزء الجنوبي مع السحب الرعدية.

الخليج العربي

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على الخليج العربي، تكون جنوبية إلى جنوبية شرقية، تتحول تدريجيًا إلى شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 10-25 كيلو متر في الساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

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