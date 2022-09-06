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استشهاد شاب فلسطيني خلال اقتحام الاحتلال لمدينة جنين

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استشهاد شاب فلسطيني خلال اقتحام الاحتلال لمدينة جنين

استشهاد شاب فلسطيني خلال اقتحام الاحتلال لمدينة جنين
٠٧:٢٧:١٠ ص، الثلاثاء، ١٠ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٠٦ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل ـ واس:

قالت مصادر فلسطينية رسمية إن شابًا فلسطينيًا استشهد متأثرًا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها مدينة جنين شمال الضفة الغربية.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) إن الشاب محمد موسى سباعنة (29 عامًا) استشهد متأثرًا بإصابته برصاص قوات الاحتلال، فيما أصيب سبعة آخرون أحدهم بجروح بالغة، خلال المواجهات التي اندلعت عقب اقتحام قوات الاحتلال للمدينة.

100 آلية عسكرية

وبحسب “وفا” فقد اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال تقدر بنحو 100 آلية عسكرية ترافقها جرافة، مدينة جنين من عدة محاور وأغلقت مداخلها.

وانتشرت القوات في عدد من أحياء المدينة، ونشرت قناصتها على أسطح بعض البنايات المرتفعة.

كما حاصرت قوات الاحتلال بناية في الحي الشرقي من المدينة، وأجبرت سكانها على الخروج من شققهم السكنية واحتجزتهم في العراء، بمن فيهم الأطفال والنساء.

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