في اليوم العالمي للإحسان.. 6 دول عربية تتصدر في قائمة المتبرعين

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يوافق 5 سبتمبر اليوم العالمي للعمل الخيري، وينظر إليه كمناسبة رئيسية للتأكيد على التضامن الدولي في مواجهة الفقر، ومساعدة المحتاجين والمهمشين، عبر طرق أساسية منها التبرع والتطوع.

وتشير أرقام إحصائية إلى مفاجآت كبيرة، فعدة دول محسوبة على العالم المتقدم تتأخر كثيرا بهذا العمل الخيري، بينما توجد دول أخرى أقل غنى على رأس القائمة.

لكن ما هي الدول والشعوب الأكثر تبرعا وتطوعا خاصة في البلاد العربية؟

جاءت البحرين أولا، بحلولها في المركز 12، متبوعة بالإمارات في المركز 13، ثم العراق في المركز 34.

وحل المغرب كآخر بلد عربي في المركز 109 عالميا من أصل 114 بلدا، وقبله لبنان في المركز 108، وقبلها الأردن في المركز 102.

وعلى مستوى البلاد الأخرى؛ حلّت أندونيسيا في المركز الأول، بنسبة 69 % (من إجمالي المستجوبين في إندونيسيا الذين ردوا إيجابا على أسئلة تخصّ مشاركتهم العمل الخيري).

فيما حلت كينيا في المركز الثاني بنسبة 58 بالمئة، ثم نيجيريا بـ52 بالمئة.

وحلت دول أخرى في بقية المراكز العشر الأوائل، هي تباعا: ميانمار، أستراليا، غانا، نيوزيلندا، أوغندا، كوسوفو، تايلاند. بينما حلت ألمانيا في المركز 85، والولايات المتحدة في المركز 19.

الغريب أن بلدا كاليابان هو آخر بلد يفكر سكانه في التطوع والتبرع، حيث تذيلت القائمة بحلولها في المركز 114 وذلك رغم غنى البلد وارتفاع الأجور.

وقبلها البرتغال وكذلك بلجيكا وإيطاليا وكوريا الجنوبية، وحلت فرنسا في مركز متأخر بدورها في 106 عالميا.