أسعار الطاقة أول الأزمات.. احتجاجات أمام مقر رئيسة وزراء بريطانيا

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شهدت العاصمة البريطانية لندن خلال الساعات الماضية، تطورات واحتجاجات على خلفية ارتفاع أسعار الطاقة ولاسيما الكهرباء، في ظل استمرار أزمة الطاقة في كثير من البلدات الأوروبية.

وتفصيلا، تظاهر قرابة الـ 100 شخص أمام مقر إقامة ليز تراس رئيسة الوزراء البريطانية المنتخبة من حزبها “المحافظين” احتجاجا على ارتفاع أسعار الكهرباء، وردد المتظاهرون شعارات مناهضة لتراس وسياسة رفع أسعار الكهرباء، وفقا لـ”سكاي نيوز عربية”.

وتأتي هذه التطورات، على خلفية الارتفاع المرتقب على أسعار الكهرباء لأعلى معدل لها هذا العام بنسبة 80 % اعتبارا من 1 أكتوبر.

وكانت تراس قد وعدت باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لخفض أسعار الكهرباء خلال الأسبوع الأول من توليها رئاسة الوزراء والعمل على خفض قيمة الضرائب.

يشار إلى أن ليز تراس رئيسة الوزراء البريطانية، كانت تشغل منصب وزيرة الخارجية وتم انتخابها الإثنين لتصبح زعيمة لحزب المحافظين البريطاني.