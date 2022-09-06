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«بعد مصافحته للهواء وتعثره فى ارتداء سترته».. سقطة جديدة لـ «جو بايدن» (فيديو)
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«بعد مصافحته للهواء وتعثره فى ارتداء سترته».. سقطة جديدة لـ «جو بايدن» (فيديو)

«بعد مصافحته للهواء وتعثره فى ارتداء سترته».. سقطة جديدة لـ «جو بايدن» (فيديو)
٠٣:٠٣:٣٧ ص، الثلاثاء، ١٠ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٠٦ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل ـ فريق التحرير:

بعد مصافحته للهواء، وتعثره فى ارتداء سترته وسقوط نظارته، رصد فيديو جديد الرئيس الأمريكي جو بايدن وهو تائه لا يدري كيف يذهب وأين؟

وفي فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر الرئيس الأمريكي وهو شبه تائه لا يعرف من أين يسلك الطريق، ويشير بإصبعه قائلا: هل من هنا؟

ودائما ما يتعرض الرئيس بايدن لمثل تلك المواقف المحرجة، فقد أظهر البث التلفزيوني لقناة “سي إن بي سي” الأمريكية، أنه بعدما اختتم زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، كلمته الافتتاحية وصافح بايدن، مد الرئيس الأمريكي جو بايدن يده للمرة الثانية، وهذه المرة لمصافحة الفراغ.

كما حدث موقف آخر لبايدن، حيث رصدت الكاميرات الرئيس وهو يعانى لارتداء سترته بعد نزوله من على متن مروحية أثناء وصوله لكنتاكى، الأمر الذى استدعى تدخل زوجته جيل التي كانت ترافقه لمساعدته على ارتدائها. لكن الأمر لم يقتصر على ذلك، فبعد لحظات أسقط الرئيس نظارته على الأرض قبل أن يلتقطها.

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