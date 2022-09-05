صندوق تنمية الموارد البشرية يعلن طرح 2400 فرصة تدريبية عبر تمهير

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أعلن صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) عن طرح فرص تدريبية للجنسين عبر (تمهير) بعدة جهات (حكومية) و (خاصة)، من خلال التسجيل في برنامج (تمهير) التدريب على رأس العمل، لمدة تصل إلى (6) أشهر، مع مكافأة شهرية، وذلك وفقاً للشروط وطريقة التسجيل الموضحة أدناه.

الفرص التدريبية المتاحة حديثاً لدى الجهات التالية:

القطاع الحكومي:

مستشفيات القوات المسلحة بالجنوب. المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني. المستشفى الجامعي التابع لمستشفى جازان. أمانة الأحساء. مدينة الملك عبدالله الطبية بالعاصمة المقدسة. وزارة الرياضة. مستشفى الملك عبدالعزيز بالعاصمة المقدسة. برنامج مستشفيات القوات المسلحة بالهدا. وزارة الصحة. هيئة وكالة الأنباء السعودية. وزارة الاقتصاد والتخطيط. الهيئة العامة للعقار. وزارة التجارة والاستثمار.

القطاع الخاص:

المستشفى السعودي الألماني. مجموعة سليمان الحبيب الطبية. شركة لجام للرياضة. شركة المياه الوطنية. مستشفى الريان للرعاية الطبية. الشركة المتحدة للإلكترونيات (اكسترا). شركة أسواق عبدالله العثيم. مدارس الفرقان المكيه الأهلية. شركة الصافي دانون المحدودة. شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني. شركة تأهيل الانسان. شركة سبيماكو الدوائية. شركة التعمير والانشاء المحدودة. الشركة المتحدة للخدمات المالية (تسهيل). الشركة العربية لخدمات الانترنت والاتصالات. شركة امداد الخبرات المحدودة. بنك الخليج الدولي السعودية. المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام. شركة توتال سافتي العربية. بنك الرياض. شركة الخطوط السعودية الخدمات الطبية.

الشروط العامة:

أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية. أن يكون المتقدم أو المتقدمة حاصلًا على درجة الدبلوم أو البكالوريوس فأعلى. ألا يكون المتقدم أو المتقدمة قد سجل في أنظمة التأمينات الاجتماعية أو الخدمة المدنية بأي وظيفة خلال الأشهر الستة السابقة.

ألا يكون المتقدم أو المتقدمة قد استفاد من برنامج تمهير سابقاً.

عن برنامج (تمهير):

هو برنامج تدريب على رأس العمل موجَّه للخريجين والخريجات، ويهدف إلى تدريبهم في المؤسسات الحكومية والشركات المتميزة في القطاع الخاص، ليتمكنوا من اكتساب الخبرات والمهارات اللازمة لإعدادهم وتهيئتهم للمشاركة في سوق العمل.

برنامج (تمهير) مُخصص للخريجين والخريجات الحاصلين على درجة الدبلوم أو البكالوريوس أو الماجستير أو الدكتوراه الذين لم يعملوا بأي وظيفة خلال الأشهر الستة الأخيرة.

المزايا:

لحملة الدبلوم مبلغ (2,000 ريال) شهرياً.

لحملة البكالوريوس فما فوق مبلغ (3,000 ريال) شهرياً.

تغطية تأمين ضد مخاطر العمل.

دورات تدريبية إلكترونية.

شهادة خبرة مقدمة من صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) بعد إتمام البرنامج التدريبي.

طريقة التقديم:

وأشار صندوق تنمية الموارد البشرية، إلى أنه يمكن التقديم من خلال الرابط التالي من خلال البحث باستخدام اسم المنطقة أو المدينة أو الجهة (اضغط هنا).