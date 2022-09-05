كاميرا توثق لحظة وقوع زلزال عنيف بالصين .. وهذا ما حدث للمركبات والأشجار !

تواصل ـ فريق التحرير:

التقطت كاميرا مثبتة في سيارة لحظة وقوع الزلزال الذي ضرب مقاطعة سيتشوان وسط الصين، اليوم، حيث تمايلت الأشجار في الشارع وبالإمكان رؤية السيارات المتوقفة تتمايل وتكاد تقفز من مكانها.

وفي فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي تظهر لحظة وقوع زلزال في مقاطعة سيتشوان وسط الصين، وتستطيع أن ترى بسهولة كيف تمايلت الأشجار في الشارع وكذلك السيارات المتوقفة.

وضرب زلزال بقوّة 6.6 درجات منطقة جبلية في جنوب غرب الصين، وأودى بحياة 21 شخصا؛ فيما لحقت أضرار جسيمة بالمنازل، حسبما أعلنت وسائل الإعلام الحكومية والسلطات.

وأفاد التلفزيون الصيني الحكومي بأن الزلزال وقع على عمق يقدر بنحو عشرة كيلو مترات ومركزه على بعد 39 كيلومترا من مقاطعة لودينغ.

وشعر الناس بالزلزال على بعد حوالى 200 كيلومتر في العاصمة الإقليمية تشنغدو، وأفاد التلفزيون العام أن سلطات مدينة يان أبلغت عن سقوط 14 قتيلا يضافون الى سبعة قتلى أعلنت عنهم سابقا سلطات منطقة غارزي المجاورة.