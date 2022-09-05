مقطع مثير.. هل استمعت إلى صوت الثعبان المجلجل من قبل؟

تواصل – فريق الحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مرعب لصوت الثعبان المجلجل السام.

وأظهر المقطع، الذي تم التقاطه عن قرب للثعبان المجلجل صدور أصوات خافته تشبه الجرس وارتعاش مستمر في ذل الثعبان.

يذكر أن الثعابين والأفاعي ذوات الجرس هي مجموعة من الثعابين السامة من أجناس الحربش (Crotalus) وسيستراراس (Sistrurus) من فصيلة الحربشيات (Crotalinae) الفرعية (“أفاعي الحُفر”).

ويوجد من هذه الأفاعي 32 نوعًا معروفًا من أنواع الأفعى ذات الجرس، وما يتراوح بين 65 و70 نوعًا فرعيًا، ترجع أصولها جميعًا إلى الأمريكتين، ويتراوح نطاق وجودها من جنوب ألبرتا وجنوب كولومبيا البريطانية في كندا إلى وسط الأرجنتين.

والأفاعي ذوات الجرس من الحيوانات المفترسة وتعيش في نطاق واسع من المواطن وتصطاد الحيوانات الصغيرة مثل الطيور والقوارض، وتقتل هذه الأفاعي فرائسها بلدغة سامة بدلاً من القبض عليها.

وتمتلك جميع الأفاعي ذوات الجرس مجموعة من الأنياب التي تُدخل من خلالها كميات كبيرة من السم السام للدم.

وينتقل السم عبر مجاري الدم ليدمر النسيج ويسبب الورم والنزيف الداخلي والألم الحاد. كما أن بعض الأنواع مثل أفعى موهافي ذات الجرس (Mojave Rattlesnake) لديها مكون إضافي سام للأعصاب في سمها يتسبب في الإصابة بـ الشلل وغيره من الأعراض العصبية.