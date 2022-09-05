كاشفا عن هذه الإنجازات.. وزير الموارد البشرية يلتقي بقيادات القطاع غير الربحي في مكة المكرمة

تواصل- واس:

التقى معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي بعددٍ من قيادات القطاع غير الربحي بمنطقة مكة المكرمة أمس الاثنين وذلك بحضور الرئيس التنفيذي لبنك التنمية الاجتماعية إبراهيم الراشد، والرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي أحمد السويلم ووكلاء الوزارة، ومدير عام فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة، ومسؤولي الوزارة والمهتمين بالشأن الاجتماعي والتنموي في المنطقة.

وفي بداية اللقاء أعرب المهندس الراجحي عن شكره وتقديره للجهود التي يبذلها القطاع لتعزيز الشراكة المجتمعية، وبذل قيم العطاء الإنساني، والتكافل الاجتماعي.

وقال في كلمته التي ألقاها: “يُعد القطاع غير الربحي في المملكة أحد محاور رؤية المملكة 2030، حيث يسهم في تعزيز القيم الروحية في المجتمع والعطاء الدائم، والمملكة بصفتها إحدى دول العشرين تنافس على تنمية القطاع غير الربحي الذي يمثّل أحد أهم القطاعات الأساسية في التنمية على المستوى العالمي، حيث بلغت نسبة نمو منظمات القطاع غير الربحي 165 % منذ انطلاق الرؤية ويبلغ عددها 3637 منظمة.

كما بلغت نسبة نمو المنظمات المتخصصة في القطاع غير الربحي أكثر من 73%”.

واختتم المهندس الراجحي كلمته بالتأكيد على سعي الوزارة الدائم إلى تحقيق مستهدفات القطاع غير الربحي، مشيرًا إلى إنشاء المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، وبناء ثقافة العمل التطوعي وتعزيز دوافعه، وتنظيم العمل وتمكينه في مجال التنمية الاجتماعية، وإنشاء وحدات وزارية للمنظمات غير الربحية في الجهات المختلفة وتسريع تشغيلها.