«التأمينات»: 3 خطوات للاستفادة من خدمة متابعة الطلبات

تواصل – فريق التحرير:

أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات، أن خدمة متابعة الطلبات تتيح إمكانية متابعة المعاملات والطلبات المقدمة من العملاء عبر قنوات الخدمة والتواصل.

وأشارت التأمينات، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، إلى أن قنوات التواصل تشمل “مراكز الخدمة، البوابة الإلكتروينة، التطبيق”.

وحددت التأمينات خطوات الاستفادة من الخدمة كالتالي:

1- تسجيل الدخول

2- الضغط على الخدمة من القائمة الجانبية

3- استعراض آخر الطلبات وحالتها

وفي وقت سابق، أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، الفرق بين الاشتراك الإلزامي والاشتراك الاختياري، محذرة في الوقت نفسه من عمليات احتيال تزعم صلتها بالمؤسسة.

وأشارت التأمينات، إلى أن الاشتراك الاختياري هو اشتراك للمواطنين في نظام التأمينات الاجتماعية، يقوم به المشترك غير التابع للجهات الحكومية أو الخاصة.

ونوهت أيضا أن الاشتراك يكون إلزاميًا لموظفي الجهات الحكومية والخاصة الخاضعين لنظام العمل. ويكون اختياريًا لأصحاب العمل غير التابعين لأي جهة.

اقرأ أيضًا:

«التأمينات الاجتماعية» تكشف خطوات الإعفاء من غرامات التأخير

“التأمينات”: 30 مليار ريال مصروفات المنافع التأمينية خلال الربع الثاني 2022

وكانت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، حذرت من عمليات احتيال تُمارَس من خلال مواقع وحسابات وهمية تدّعي تقديم خدمات استثمارية للعملاء، وتزعم صلتها بالمؤسسة أو بشركة حصانة الاستثمارية (ذراع المؤسسة الاستثمارية) .

وأكدّت المؤسسة أنها وشركة حصانة لا تقدمان أي خدمات استثمارية للأفراد، ولم يصدر عن أيّ منهما أو مسؤوليها دعوات أو رسائل تدعو للاستثمار أو الإسهام في مشاريع وفرص استثمارية بأي شكل من الأشكال.

كذلك دعت التأمينات الاجتماعية عملاءها إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر ممن يزعمون بأنهم ممثلون للمؤسسة أو لشركة حصانة الاستثمارية ويدعون لفرص استثمار وهمية عن طريق الاتصالات الهاتفية، أو من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، أو روابط المواقع الإلكترونية المشبوهة، حيث إن هذه الحسابات أو المواقع أو البرامج الوهمية تتخذ أساليب متعددة لكسب ثقة العملاء، ومنها استخدام شعار وهوية المؤسسة بشكل مخالف، مؤكدة أن المؤسسة ومنسوبيها لا يطلبون البيانات الشخصية مثل أرقام البطاقات البنكية وكلمات المرور ورموز التحقق.