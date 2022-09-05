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رئيس أوكرانيا يحذر: محطة زاباروجيا على بعد خطوة واحدة من كارثة إشعاعية
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رئيس أوكرانيا يحذر: محطة زاباروجيا على بعد خطوة واحدة من كارثة إشعاعية

رئيس أوكرانيا يحذر: محطة زاباروجيا على بعد خطوة واحدة من كارثة إشعاعية
٠١:١٦:٣١ ص، الثلاثاء، ١٠ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٠٦ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

حذر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من كارثة نووية وشيكة في محطة زاباروجيا بسبب التطورات التي تشهدها المحطة النووية.

وقال الرئيس الأوكراني زيلينسكي، في تصريحات صحفية مساء الإثنين، إن محطة زاباروجيا النووية على بعد خطوة واحدة من كارثة إشعاعية.

وفي وقت سابق، أعلنت القوات الروسية، أنها أحبطت هجومًا أوكرانيًا وتسقط طائرة مسيرة بالقرب من محطة زابوريجيا النووية.

وأوضحت أنه تم تدمير منظومة “هيمارس” أمريكية الصنع، مؤكدة أنها قتلت أكثر من 30 فردًا ودمرت 10 قطع معدات أوكرانية بضربة جوية على نقطة انتشار في منطقة خاركيف.

فيما كشفت سلطات مدينة إنيرغودار الموالية لروسيا، أن القوات الأوكرانية تقصف منشآت مدنية قرب محطة زابوروجيا النووية.

من ناحية أخرى، أكد الرئيس الأوكراني، أنه حذر مرارًا من مشكلة الحفاظ على ارتباط مع روسيا عبر نورد ستريم التي قد تتحول إلى كارثة وهذا ما حدث.

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في سياق ذي صلة، أوضح مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، إلى أن وزراء خارجية ودفاع الاتحاد الأوروبي لن يعترفوا بجوازات السفر الصادرة عن روسيا في مناطق أوكرانيا المحتلة.

وأكد أن تأثير العقوبات على الاقتصاد الروسي وخاصة في قطاع التكنولوجيا الفائقة سيزداد خلال الأشهر المقبلة.

الكلمات الدلالية:
أوكرانيا رئيس أوكرانيا روسيا فولوديمير زيلينسكي محطة زاباروجيا

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