انقطاع مجهول السبب في الكهرباء يؤثر على المطارات ويعلق الدراسة.. ماذا يحدث في سلطنة عمان؟

تواصل- فريق التحرير:

في واقعة نادرة خاصة بإحدى دول الخليج التي لديها وفرة في الطاقة لتوافر النفط وتشغيل محطات الكهرباء، شهدت سلطنة عمان الإثنين، انقطاعًا مجهولًا في الكهرباء بالإضافة إلى محافظات أخرى.

وعلى الرغم من إعلان هيئة تنظيم الخدمات العامة العمانية في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، بأن التيار الكهربائي سيعود تدريجيا في الساعات المقبلة، إلا أن ذلك لم يحدث.

تأثر المطارات

فيما ذكر هيئة مطارات عمان في بيان لها “أن العمليات في مطار مسقط الدولي تتأثر بشكل محدود جراء هذا العطل”.

وأضافت “يتعامل الفريق المختص في مطار مسقط الدولي حاليا مع انقطاع كلي في التيار الكهربائي تتأثر به المنطقة المجاورة للمطار”، دون أن تذكر الهيئة أسباب الانقطاع.

طوارئ للحالات المرضية

قالت شركة ظفار للخدمات المدمجة إنه من الضروري الاتصال رقم المجاني 80077700 في حالة حدوث حالات مرضية في المنازل التي تعتمد على الأجهزة التي تتطلب تشغيل التيارالكهربائي لتزويدهم بالمساعدة الفورية.

تعليق الدراسة

وبسبب تأثر الطلاب بهذا الانقطاع، أعلنت وزارة التربية والتعليم في سلطنة عمان، الإثنين، عن تعليق الدراسة في المدارس الحكومية والخاصة المتضررة من انقطاع التيار الكهربائي يوم غد الثلاثاء.

وحسب بيان تم تعميمه من وزارة التربية والتعليم، فإن للمديريات التعليمية العامة في محافظات سلطنة عمان صلاحية تحديد تلك المدارس بالتنسيق مع إداراتها حسب تقييمها لأوضاع مدارسها، ووفق وضع كل محافظة على حدة، على أن يستأنف الطلبة الدوام يوم الأربعاء القادم.

وأفادت هيئة تنظيم الخدمات العامة في عُمان، الإثنين، بأن أجزاءً من الشبكة الرئيسية للكهرباء في السلطنة تواجه بعض الانقطاعات.

وأضافت الهيئة، في بيان رسمي نشرته على حسابها في تويتر، أن أكثر المحافظات تأثراً هي مسقط، وأجزاء من جنوب الباطنة، شمال وجنوب الشرقية، والداخلية.

انقطاع إمدادات الغاز

وسادت حالة من الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السلطنة، متسائلين عن سبب هذا الانقطاع، حيث كرت التأويلات، في الوقت الذي أرجع نشطاء أسباب انقطاع التيّار الكهربائي إلى انقطاع إمدادات الغاز عن محطة توليد الكهرباء، حسب قولهم.