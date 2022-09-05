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أمريكا.. تعيين مشرف قضائي خاص بقضية «وثائق ترامب»
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دولي

أمريكا.. تعيين مشرف قضائي خاص بقضية «وثائق ترامب»

أمريكا.. تعيين مشرف قضائي خاص بقضية «وثائق ترامب»
١٢:٠٠:٠٧ ص، الثلاثاء، ١٠ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٠٦ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل ـ فريق التحرير:

قررت قاضية فيدرالية أمريكية تعيين مشرف قضائي لمراجعة وثائق صادرها مكتب التحقيقات الفيدرالي “إف بي آي”، خلال عملية تفتيش غير مسبوقة في تاريخ الولايات المتحدة لمنزل الرئيس السابق دونالد ترامب في فلوريدا.

وقالت القاضية إيلين كانون: إن “المشرف القضائي الخاص تقع على عاتقه مهمة مراجعة الوثائق التي صادرها إف بي آي؛ والتي يمكن أن تكون محمية بما يسمى “امتياز السلطة التنفيذية”، وهو مبدأ قانوني يمنع الكشف عن بعض وثائق البيت الأبيض”.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي يُحكم فيها بالسماح لمشرف قضائي خاص بمراجعة وثائق مشمولة بامتياز السلطة التنفيذية؛ وهي خطوة من المرجح أن تطيل أمد التحقيق الجنائي الذي تجريه وزارة العدل في القضية.

وأضافت كانون: إنها “ستسمح لمسؤولي المخابرات الأميركية بمواصلة إجراء مراجعة لمدى سرية الوثائق، وكذلك مراجعة لتقييم الأضرار المحتملة للأمن القومي”، بحسب وكالة رويترز.

كما قامت كانون بمنح فريق ترامب القانوني ووزارة العدل فرصة حتى الجمعة، لتقديم قائمة مقترحة بالمرشحين لتولي دور المشرف القضائي الخاص.

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قاضية فيدرالية مسئول المخابرات الأمريكية مشرف قضائي وثائق البيت الأبيض وثائق ترامب

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