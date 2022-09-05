الإثنين، ٩ صفر ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٥ سبتمبر ٢٠٢٢ ميلادى
هاكر يتسبب في شلل مروري بوسط العاصمة موسكو.. شاهد ماذا فعل؟
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منوعات

هاكر يتسبب في شلل مروري بوسط العاصمة موسكو.. شاهد ماذا فعل؟

هاكر يتسبب في شلل مروري بوسط العاصمة موسكو.. شاهد ماذا فعل؟
١١:٢٦:٣٧ م، الإثنين، ٩ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٠٥ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

نشرت حسابات روسية على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، فيديو يوثق زحاما شديدا في شارع من أهدأ الشوارع في موسكو بسبب احتوائه على 10 مسارات للمركبات.

وكشفت شركة”Yandex Taxi” وهي تطبيق روسي مشابه لأوبر، عن اختراق هاكر لها وإرسال طلب لجميع ممركبات الأجرة بالتوجه إلى نفس المكان، مما تسبب في زحام ضخم وسط العاصمة موسكو استمر لأكثر من 40 دقيقة.

وأكدت الشركة في بيان نشره موقع “فوربس” باللغة الروسية إنها تعرضت لهجوم سيبراني حاول من خلاله المهاجمين تعطيل الخدمة عندما تلقى مئات السائقين طلبات للتوجه لذات المنطقة.

وقال مغردون إنه ونتيجة لهذا الاختراق فقد توجهت سيارات الأجرة لشارع “Kutuzovsky Prospekt ” وهو طريق رئيسي يمتد من الشرق إلى الغرب ويؤدي إلى وسط العاصمة الروسية.

ونادرا ما يكون هذا الطريق مزدحما لاحتوائه على عشر ممرات، ومع ذلك أمضى السائقون أكثر من 40 دقيقة وهم عالقون وسط الزحام.

وقالت الشركة إن قسم الأمن لديها “أوقف على الفور محاولات طلب سيارات الأجرة المزيفة”، لكن ذلك لم يمنع من استمرار الزحام، وأشارت إلى أنها تمكنت من معالجة الثغرة الأمنية التي سمحت بحصول الاختراق.

الكلمات الدلالية:
روسيا سيارات أجرة موسكو هاكر

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