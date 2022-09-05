ماذا يترتب على إخفاء معلومات جوهرية في حساب المواطن؟ تعرف على العقوبات؟

تواصل ـ فريق التحرير:

حذّر حساب المواطن من إخفاء معلومات جوهرية في البرنامج لما يترتب عليه إيقاف الدعم عن المستفيد أو استرداد ما تم الحصول عليه بدون حق وفق الإجراءات النظامية.

وأكد حساب المواطن أنه يترتب على من يقوم:

ـ تقديم معلومات أو مستندات أو بيانات جوهرية مضللة.

ـ أو إخفاء أي معلومة جوهرية يجب الإفصاح عنها.

ـ التحايل بأي طريقة للحصول على الدعم سواء في طلب أم غير ذلك.

ما يؤدي إلى تطبيق المادة العشرين بحقه، والتي تنص على:

– إيقاف الدعم عن المستفيد الأساسي وحرمانه من الحصول عليه لمدة عامين.

– استرداد ما تم الحصول عليه بدون وجه حق أو العقوبتين معا.

وتابع حساب المواطن في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أن المعلومة تعد جوهرية لأغراض تطبيق هذه المادة إذا كان لها تأثير على أهلية الاستحقاق أو الاستحقاق الفعلي.