الإثنين، ٩ صفر ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٥ سبتمبر ٢٠٢٢ ميلادى
«الحوثي يغسل أدمغة الأطفال».. ماذا قال طفل يمني يعالج في المملكة تحت تأثير البنج (فيديو)
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دولي

«الحوثي يغسل أدمغة الأطفال».. ماذا قال طفل يمني يعالج في المملكة تحت تأثير البنج (فيديو)

«الحوثي يغسل أدمغة الأطفال».. ماذا قال طفل يمني يعالج في المملكة تحت تأثير البنج (فيديو)
١١:١٢:٤٣ م، الإثنين، ٩ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٠٥ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

لا يتوقف الحوثي ومليشياته عن تجنيد الأطفال واستغلالهم في حرب على شعبهم وتحريضهم على كل من يخالف إيران تحت شعارات وهمية.

غسيل دماغ تنفذه المليشيا على الأطفال، وما حدث لهذا الطفل الذي يقيم في المملكة والذي سافر لبلده اليمن شهرين فقط وعاد محملًا رأسه بشعارات وصرخة الحوثي.

وتداول مغردون فيديو لطفل يمني مقيم في المملكة، حيث كان في إجازة شهرين باليمن، وعندما عاد إلى المملكة دخل المستشفى نتيجة عارض صحي وتحت تأثير البنج أخذ يردد الصرخة الحوثية.

دون أن يدري الطفل أو يكون في وعيه، ظل لسانه يرددها تحت تأثير البنج، وهو ما يدل على الممارسات التي يتعرض لها أطفال اليمن على يد الحوثي.

الكلمات الدلالية:
أطفال اليمن الاطفال الحوثي عسيل دماغ

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