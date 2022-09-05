الإثنين، ٩ صفر ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٥ سبتمبر ٢٠٢٢ ميلادى
20 وظيفة شاغرة لدى «هيئة حقوق الإنسان».. التقديم ينتهي غداً
مركبة تدهس طالبة بعد نزولها من أتوبيس المدرسة.. وبعد لحظات كانت المفاجأة (فيديو)
أعراض غير متوقعة للإصابة بمرض القلب.. تستدعي استشارة الطبيب فوراً
أخصائية نفسية توضح الأسلوب الأمثل لاستخدام العقاب: احذروا الحرج والإهانة للطفل
الزعاق: بنهاية الأسبوع يبدأ الهبوط التدريجي لدرجات الحرارة وبعد 10 أيام يدخل موسم الصفري (فيديو)
أهم 10.. مختصر أخبار اليوم الإثنين

فرص

20 وظيفة شاغرة لدى «هيئة حقوق الإنسان».. التقديم ينتهي غداً

20 وظيفة شاغرة لدى «هيئة حقوق الإنسان».. التقديم ينتهي غداً
١١:١٠:٣٤ م، الإثنين، ٩ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٠٥ سبتمبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت هيئة حقوق الإنسان، عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، عن توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى، في مختلف التخصصات، (منها وظائف لا تشترط الخبرة)، واشترطت أن يكون المتقدم مواطن سعودي الجنسية، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

  • أخصائي أمن سيبراني.
  •  أخصائي اتفاقيات ومعاهدات.
  •  أخصائي تخطيط استراتيجي.
  •  أخصائي حوكمة والتزام.
  •  أخصائي قانون مساعد.
  •  أخصائي مكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص.
  •  أخصائي وثائق ومحفوظات مساعد.
  •  أمين عام مجلس الهيئة.
  •  أمين اللجنة الدائمة لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص.
  •  أمين اللجنة الدائمة للردود.
  •  محاسب.
  •  محرر صحفي.
  •  مصمم موشن جرافيك.
  •  مصمم فيديو.
  •  مدير مشروع.
  •  مدير عام تقنية المعلومات.
  •  مدير عام الشؤون الإدارية والمالية.
  •  أخصائي تقارير دولية مساعد.

التخصصات المتاحة:

  •  (أمن المعلومات، علوم الحاسب الآلي، هندسة الحاسب الآلي، أمن سيبراني، القانون، العلاقات الدولية، التخطيط الاستراتيجي، الإدارة، الهندسة، الحوكمة والالتزام، إدارة المكتبات، وثائق ومحفوظات، إدارة الأعمال، المحاسبة، المالية، الصحافة والإعلام، التصميم الجرافيكي، تصميم فيديوهات، إدارة المشاريع، تقنية المعلومات).

أماكن العمل:

(الرياض، نجران، حائل، تبوك، جازان).

طريقة ورابط التقديم:

أوضحت الهيئة، أنّ التقديم مُتاحٌ حاليا، وينتهي غدا الثلاثاء 6 سبتمبر 2022، وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).
الكلمات الدلالية:
فرص هيئة حقوق الإنسان وظائف وظائف شاغرة

مواد ذات صلة

المزيد
غرفة الخرج تطرح وظائف للشباب في الدلم

غرفة الخرج تطرح وظائف للشباب في الدلم

الأحد، ٢٥ نوفمبر ٢٠١٢ ٠١:١٧ م
لحملة الدبلوم فأعلى.. مدينة الملك فهد الطبية تعلن عن وظائف شاغرة.. رابط التقديم

لحملة الدبلوم فأعلى.. مدينة الملك فهد الطبية تعلن عن وظائف شاغرة.. رابط التقديم

الأربعاء، ١٠ أغسطس ٢٠٢٢ ٠٧:٣٤ م
«STC» تعلن عن حاجتها لشغل وظائف إدارية

«STC» تعلن عن حاجتها لشغل وظائف إدارية

الأحد، ١٠ أكتوبر ٢٠٢١ ٠٤:١١ م
528 وظيفة تدريبية للرجال في المؤسسة العامة للتدريب التقني

528 وظيفة تدريبية للرجال في المؤسسة العامة للتدريب التقني

الأثنين، ١٠ يونيو ٢٠١٣ ٠٨:٠٨ ص

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *