مركبة تدهس طالبة بعد نزولها من أتوبيس المدرسة.. وبعد لحظات كانت المفاجأة (فيديو)

تواصل- فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو رصدته كاميرا مراقبة أمام أحد المنازل في سلطنة عمان، لحادث دهس مركبة لطالبة طفلة بعد نزلوها من أتوبيس المدرسة وعبورها الطريق.

وأظهر الفيديو الطالبة وهي تعبر الطريق من خلف الأتوبيس، في الوقت الذي تمر فيه مركبة بالاتجاه المعاكس، ونظرًا لكون الطالبة تعبر الطريق دون أن تنظر على الاتجاه المعاكس اصطدمت بها المركبة وطرجتها أرضًا بشكل عنيف.

لكن المفاجأة التي ظهرت في الفيديو أن الطفلة نهضت من الأرض وأكملت طريقها إلى المنزل دون أن يوضح الفيديو ما الذي حدث بعد ذلك.

وحمّل معظم المغردين نتيجة ما حدث إلى أتوبيس المدرسة الذي وقف بطريقة لا تؤمن عبور الطالبة الطريق.

ونقلت صفحات عمانية عن والد طالبة أخرى تعرضت لحادث مماثل قوله :” ابنتي تعرضت لنفس حادث الدهس وطالبت بمطب أمام المنزل لكثرة المتهورين بالمنطقة ولدي موافقة في الشرطة ولكن العرقلة من البلدية بسبب الميزانية وكأن أرواح أطفالنا أرخص من ريالات بسيطة”، حسب قوله.