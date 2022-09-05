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أخصائية نفسية توضح الأسلوب الأمثل لاستخدام العقاب: احذروا الحرج والإهانة للطفل
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الطفل

أخصائية نفسية توضح الأسلوب الأمثل لاستخدام العقاب: احذروا الحرج والإهانة للطفل

أخصائية نفسية توضح الأسلوب الأمثل لاستخدام العقاب: احذروا الحرج والإهانة للطفل
١٠:٤٣:٥٥ م، الإثنين، ٩ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٠٥ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

حذرت د. سارة البابطين أخصائية نفسية والحاصلة على ماجستير في علم نفس من خطورة معاقبة الطفل بطريقة تشعره بالإهانة والحرج خاصة بين أقرانه أو إخوته أو بين الأقارب والأصدقاء.

وقالت البابطين، في تغريدة عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: :إن أسلوب استخدام العقاب أو (العواقب) ليس الهدف منه أن يشعر الطفل أو المراهق بالإهانة والحرج أو التحدي أو إشعاره بأنه غير محبوب !”.

وأضافت د. سارة البابطين “بل يجب أن يكون الهدف من العقاب أن يساعدهم هذا النهج على إدراك وتذكر أن السلوك الغير مرغوب به له نتائج غير سارة تجعلهم يتجنبون الوقوع فيها مستقبلاً”.

وتابعت البابطين، موجهة نصيحة مهممة للآباء والأمهات “كن واضحاً معه في تحديد العاقبة.. وذلك من خلال تحديدك لنوع العاقبة ومدتها، واترك له المجال ليحاول استعادة صلاحيته مقابل سلوك إيجابي، بعد التوضيح له ماذا يجب أن يفعل ليسترد ما تم أخذه”.

الكلمات الدلالية:
الإهانة الحرج الطفل العقاب العواقب تربية الطفل تربية النشء

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