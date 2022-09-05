الزعاق: بنهاية الأسبوع يبدأ الهبوط التدريجي لدرجات الحرارة وبعد 10 أيام يدخل موسم الصفري (فيديو)

تواصل ـ فريق التحرير:

قال خبير الأرصاد الجوية الدكتور خالد الزعاق؛ إن نهاية هذا الأسبوع يبدأ الهبوط التدريجي لدرجات الحرارة، وبعد عشرة أيام يدخل موسم الصفري.

وأوضح الزعاق، في فيديو على حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن هذا الهبوط التدريجي يستمر 90 يوما تقريبا، ثم تستقر على الدرجات الأخفض بين الشدة والارتخاء.

وكشف أنه وبعد عشرين يوما نودع الدرجات الأربعينية ولن نستقبلها إلا بعد ثمانية شهور تقريبا، موضحا أن العرب سكان صحراء ذات حرارة دائمة طوال موسم الصيف، ومع دخول موسم سهيل يبدأ الهبوط التدريجي لدرجات الحرارة، وهذا ما جعلهم يستبشرون عند رؤية سهيل.