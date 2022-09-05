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عاجل.. سلطنة عمان تعلن تعليق الدراسة بسبب انقطاع الكهرباء
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عاجل.. سلطنة عمان تعلن تعليق الدراسة بسبب انقطاع الكهرباء

عاجل.. سلطنة عمان تعلن تعليق الدراسة بسبب انقطاع الكهرباء
٠٩:٥٥:٠٠ م، الإثنين، ٩ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٠٥ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

أعلنت وزارة التربية والتعليم في سلطنة عمان، الإثنين، عن تعليق الدراسة في المدارس الحكومية والخاصة المتضررة من انقطاع التيار الكهربائي يوم غد الثلاثاء.

وحسب بيان تم تعميمه من وزارة التربية والتعليم، فإن للمديريات التعليمية العامة في محافظات سلطنة عمان صلاحية تحديد تلك  المدارس بالتنسيق مع إداراتها حسب تقييمها لأوضاع مدارسها، ووفق وضع  كل محافظة على حدة، على أن يستأنف الطلبة الدوام يوم الأربعاء القادم.

وأفادت هيئة تنظيم الخدمات العامة في عُمان، الإثنين، بأن أجزاءً من الشبكة الرئيسية للكهرباء في السلطنة تواجه بعض الانقطاعات.

وأضافت الهيئة، في بيان رسمي نشرته على حسابها في تويتر، أن أكثر المحافظات تأثراً هي مسقط، وأجزاء من جنوب الباطنة، شمال وجنوب الشرقية، والداخلية.

الكلمات الدلالية:
انقطاع الكهرباء تعليق الدراسة سلطنة عمان وزارة التعليم

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