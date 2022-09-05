أهم 10 .. مختصر أخبار اليوم الإثنين

تواصل- فريق التحرير:

تقدم صحيفة “تواصل” لقرائها الكرام، موجزًا بأهم وأبرز 10 أخبار تم نشرها حتى الساعة العاشرة مساء اليوم الإثنين، والتي جاءت كالتالي:

تنبيه مهم من “الجوازات” بشأن سجل الأسرة

أفادت المديرية العامة للجوازات، بأن سجل الأسرة لا يُعد وثيقة سفر، موضحة أنه يجب إصدار جواز سفر مستقل لكل شخص.. المزيد هنا :

بعد اعتماده رسميًا.. كل ما يهمك عن إطار التقويم والتميز المدرسي المحدث

يتضمن الإطار العام للتقويم والتميز المدرسي المحدث، 4 مجالات و12 معيارًا أساسيًا، بشكل يخدم تحقيق متطلبات التعليم والتعلم للفئات المختلفة وتحسين الأداء.. المزيد هنا :

سر زيادة مبيعات السيارات الصينية.. هل يكبح استيراد “المستعمل” الأسعار؟

اتجهت شركات السيارات الصينية، حديثًا، إلى أسواق المملكة، فيما ارتفع معدل شراء السيارات الصينية التي لازالت حديثة عهد بأسواق المملكة.. المزيد هنا :

عاجل.. “أوبك+” تؤكد الحاجة إلى دعم استقرار السوق وكفاءة تعاملاتها

عقد الاجتماع الوزاري الثاني والثلاثون للدول الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك).. المزيد هنا :

بالتفاصيل.. “مدرستي” توضح مزايا برنامج التعليم المدمج لمسارات المرحلة الثانوية

أوضحت منصة “مدرستي” أن برنامج التعليم المدمج لمسارات المرحلة الثانوية هو برنامج يتيح لطلبة المرحلة الثانوية المسجلين في .. المزيد هنا :

3 ممارسات من المستفيد تتسبب في توقف دعم حساب المواطن

حذر برنامج حساب المواطن، من إخفاء أي معلومات جوهرية والتي قد تكون سببا في توقف الدعم.. المزيد هنا :

بالفيديو : مداهمة مكتب مسؤول بالأمن الوطني العراقي وضبطه متلبسا بتلقي رشوة

أظهر مقطع فيديو لحظة مداهمة قوات من الأمن العراقي لمكتب مدير الأمن الوطني في ميسان واعتقال على خلفية تلقيه رشوة.. المزيد هنا :

توضيح من هيئة الزكاة بشأن ضريبة التصرفات العقارية

أكدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أنه يتم فرض ضريبة التصرفات العقارية بنسبة (5%) من إجمالي قيمة بيع العقار أو انتقال ملكيته.. المزيد هنا :

يُطبق على 84 ألف طالب هذا العام.. كل ما تريد معرفته عن نظام «مصروف»

في إطار الارتقاء بالمنظومة التعليمية بكل جوانبها وخاصة على المستوى التكنولوجي أطلقت شركة تطوير لتقنيات التعليم “تيتكو” نظام “مصروف”، والذي يبحث عنه آلاف.. المزيد هنا :

بعد تعديل نظام الاستثمار التعديني.. عقوبة البحث عن المعادن بدون ترخيص (فيديو)

أقر مجلس الوزراء عقوبات مشددة بحق مخالفي نظام الاستثمار التعديني، حيث تصل العقوبة إلى السجن لمدة سنتين وغرامة .. المزيد هنا :