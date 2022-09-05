الإثنين، ٩ صفر ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٥ سبتمبر ٢٠٢٢ ميلادى
«تجارة مكة» تحرر 965 مخالفة فورية على عدد من المنشآت
«من عاش على شئ مات عليه».. موت مفاجيء لمصري أثناء صلاة الفجر (فيديو)
اختراق قنوات رسمية على «يوتيوب».. هل يدعم «ماسك» حملة الترويج لـ «البيتكوين»؟
بالروابط وخطوات التقديم.. وظائف التأمينات الاجتماعية 1444هـ واستعلام القبول
توضيح من الأحوال المدنية بشأن إضافة زوجة المواطن لكارت العائلة
«وقاية» تحصل على اعتراف منظمة الصحة العالمية بوصفها مركزا وطنيا للإنفلونزا في المملكة

محليات

«تجارة مكة» تحرر 965 مخالفة فورية على عدد من المنشآت

«تجارة مكة» تحرر 965 مخالفة فورية على عدد من المنشآت
٠٩:٥٢:٠٦ م، الإثنين، ٩ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٠٥ سبتمبر ٢٠٢٢
0

تواصل- واس:

نَفَّذَ فرعُ وزارة التجارة بمنطقة مكة المكرمة أكثر من 11 ألف عمليةِ رصدٍ لأسعار السلع التموينية والضرورية خلال شهر أغسطس الماضي.

يأتي ذلك في إطار الزيارات التفتيشية التي شملت المستودعاتِ والأسواقَ ومنافذَ البيع بمدن ومحافظات وقرى المنطقة، وجرى من خلالها الرقابة على أسعار السلع، والتحقُّق من التزام المنشآت التجارية بأنظمة الوزارة.

وأسفرَت الزياراتُ التفتيشيةُ عن تحرير 965 مخالفةً فوريةً على المنشآت المخالفة، وتُوَاصِلُ الوزارةُ جهودَها الميدانيةَ المكثَّفةَ لمراقبة ورصد أسعار السلع والمنتجات في جميع مناطق المملكة، والتحقُّق من وفرة المنتجات وتنوُّعِها؛لحماية وحفظ حقوق المستهلكين .

الكلمات الدلالية:
تجارة مكة المكرمة محاضر مخالفات منشآت

مواد ذات صلة

المزيد
«الجوازات» تعلن بدء تطبيق الرسوم الجديدة للتأشيرات

«الجوازات» تعلن بدء تطبيق الرسوم الجديدة للتأشيرات

السبت، ٠١ أكتوبر ٢٠١٦ ٠١:٥٤ م
(الصحة): وفاة إحدى الحالات المصابة بفيروس “كورونا” في الأحساء

(الصحة): وفاة إحدى الحالات المصابة بفيروس “كورونا” في الأحساء

الأحد، ٢٦ مايو ٢٠١٣ ٠٢:٥٥ م
العريفي يتناول «شرح صحيح البخاري» في «راجحي الرياض» بعد المغرب

العريفي يتناول «شرح صحيح البخاري» في «راجحي الرياض» بعد المغرب

الخميس، ٠٨ أكتوبر ٢٠١٥ ٠٤:٠٨ م
استشاري يوضح سبب تحديد فترة الحجر الصحي لمواجهة كورونا بـ14 يومًا

استشاري يوضح سبب تحديد فترة الحجر الصحي لمواجهة كورونا بـ14 يومًا

الخميس، ٢٣ أبريل ٢٠٢٠ ٠٩:٢٢ م

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *