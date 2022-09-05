«تجارة مكة» تحرر 965 مخالفة فورية على عدد من المنشآت

تواصل- واس:

نَفَّذَ فرعُ وزارة التجارة بمنطقة مكة المكرمة أكثر من 11 ألف عمليةِ رصدٍ لأسعار السلع التموينية والضرورية خلال شهر أغسطس الماضي.

يأتي ذلك في إطار الزيارات التفتيشية التي شملت المستودعاتِ والأسواقَ ومنافذَ البيع بمدن ومحافظات وقرى المنطقة، وجرى من خلالها الرقابة على أسعار السلع، والتحقُّق من التزام المنشآت التجارية بأنظمة الوزارة.

وأسفرَت الزياراتُ التفتيشيةُ عن تحرير 965 مخالفةً فوريةً على المنشآت المخالفة، وتُوَاصِلُ الوزارةُ جهودَها الميدانيةَ المكثَّفةَ لمراقبة ورصد أسعار السلع والمنتجات في جميع مناطق المملكة، والتحقُّق من وفرة المنتجات وتنوُّعِها؛لحماية وحفظ حقوق المستهلكين .