الإثنين، ٩ صفر ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٥ سبتمبر ٢٠٢٢ ميلادى
بالروابط وخطوات التقديم.. وظائف التأمينات الاجتماعية 1444هـ واستعلام القبول
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بالروابط وخطوات التقديم.. وظائف التأمينات الاجتماعية 1444هـ واستعلام القبول

بالروابط وخطوات التقديم.. وظائف التأمينات الاجتماعية 1444هـ واستعلام القبول
٠٩:٣١:٣٣ م، الإثنين، ٩ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٠٥ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل ـ فريق التحرير:

أعلنت “المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية” عن فتح باب التقديم لعدد كبير من الوظائف في مختلف التخصصات وعلى رأسها الهندسة قسم الصناعة والكيمياء والبيئة بالإضافة إلى حاجتها إلى موظفين في قسم إدارة المشاريع والعمليات والجودة.

وتضمنت وظائف التأمينات الاجتماعية 18 مجالا؛ جاءت كالتالي: «الهندسة الصناعية – الهندسة الكيميائية – الهندسة البيئية – تقنية المعلومات – الأمن السيبراني – المالية – المحاسبة – إدارة المشاريع – إدارة العمليات – إدارة الجودة – بحوث العمليات – نظم المعلومات الإدارية – إدارة المخاطر – الموارد البشرية – إدارة الأعمال – التسويق – الإعلام – العلوم الاكتوارية».

وظائف خاصة تحتاجتها التأمينات الاجتماعية:

ـ نظم المعلومات الإدارية وبحوث العمليات.
ـ كما أن المؤسسة تحتاج إلى موظفين في إدارة المخاطر والموارد البشرية وإدارة الأعمال.
ـ وظائف في قسم تقنية المعلومات والأمن السيبراني.
ـ متوفر أيضا وظائف شاغرة في المالية والمحاسبة.

خطوات التقديم:

يمكن التقديم على وظائف التامينات الاجتماعية الشاغرة من خلال اتباع التالي:

1 ـ الدخول إلى موقع مؤسسة التأمينات الاجتماعية.
2 ـ النقر على خيار الوظائف من الصفحة الرئيسية.
3 ـ ثم اختيار عرض الوظيفة الجديدة.
4 ـ بعد التأكد من توافر الشروط والأحكام يتم النقر على تبويب تقديم الآن.
5 ـ ثم بعد ذلك يتم البدء في إدخال كافة البيانات المطلوبة ورفع السيرة الذاتية والوثائق المطلوبة.
6 ـ ثم إرسال الطلب والانتظار حتى يتم الانتهاء من مرحلة القبول المبدئي وبعدها يتم تحديد موعد المقابلة الشخصية للقبول النهائي.

رابط التقديم: https://career.gosi.gov.sa/

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