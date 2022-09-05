الإثنين، ٩ صفر ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٥ سبتمبر ٢٠٢٢ ميلادى
المملكة تدين وتستنكر الهجوم الإرهابي الذي استهدف مركبات نقل جماعي وسط الصومال
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محليات

المملكة تدين وتستنكر الهجوم الإرهابي الذي استهدف مركبات نقل جماعي وسط الصومال

المملكة تدين وتستنكر الهجوم الإرهابي الذي استهدف مركبات نقل جماعي وسط الصومال
٠٩:١٤:٢٦ م، الإثنين، ٩ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٠٥ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل- واس:

أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة واستنكارها للهجوم الإرهابي الذي استهدف مركبات نقل جماعي بإقليم هيران وسط جمهورية الصومال الفيدرالية، وأدى إلى مقتل عددٍ من المدنيين الأبرياء وإصابة آخرين.

وأكدت الوزارة وقوف المملكة التام مع جمهورية الصومال الشقيقة أمام كل الأعمال الإرهابية التي تهدد أمنها واستقرارها، مجددةً رفض المملكة لكل أشكال العنف والتطرف والإرهاب.

وعبرت وزارة الخارجية عن خالص التعازي وصادق المواساة لأسر الضحايا، ولحكومة وشعب الصومال، مع تمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين، والأمن والاستقرار للصومال وشعبها الشقيق.

الكلمات الدلالية:
السعودية الصومال مركبة نقل جماعي هجوم إرهابي

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