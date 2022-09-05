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مواطنة مصابة بـ«حساسية القمح» توثق ما تقدمه المملكة لها وللمصابين بهذا المرض شهريًا (صور )
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مواطنة مصابة بـ«حساسية القمح» توثق ما تقدمه المملكة لها وللمصابين بهذا المرض شهريًا (صور )

مواطنة مصابة بـ«حساسية القمح» توثق ما تقدمه المملكة لها وللمصابين بهذا المرض شهريًا (صور )
١٠:٠٤:٤٧ م، الإثنين، ٩ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٠٥ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

وثّقت مواطنة مصابة بحساسية القمح، ما تقدمه المملكة للمصابين بهذا المرض من إعانات شهرية وتغذية مجانية.

وأظهر الفيديو المواطنة وهي تذهب مع بداية كل شهر إلى قسم التغذية بإحدى المستشفيات وتستلم أكثر من كرتونة تحتوي على مواد غذائية مخصصة لأصحاب هذا المرض والتي تكون أسعارها عالية لكن الدولة توفرها مجانًا للمرضى.

وأوضح الفيديو أن المواطنة تقوم بصرف هذا الغذاء من خلال “بطاقة موعد مرضى حساسية القمح”.

 

أمر ملكي بـ 10 آلاف ريال سنويًا

كان الدكتور خالد النمر استشاري أمراض القلب، أعاد نشر خبر عن اعتماد وصرف مبلغ 10,000 ريال سنويًا، لكل من ثبتت إصابته بمرض حساسية الجلوتين “القمح”، بناءً على الأمر الملكي الكريم رقم 35395.

ويعود تاريخ نشر الخبر إلى عام 2016، والذي أفاد بأن وحدة الخدمات المساندة بفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالرياض، بدأت بتفعيل وتنفيذ الأمر الملكي الكريم رقم 35395 الصادر بتاريخ 21 من رجب الماضي- وقتها- ، بشأن اعتماد وصرف مبلغ 10,000 “عشرة الآف ريال” سنوياً، لكل من ثبتت إصابته بمرض حساسية الجلوتين “القمح”، وذلك على ضوء نتائج محضر اللجنة المشكلة من جهات عدة لدراسة احتياجات المصابين به.

 

وحسب الخبر الذي نشرته وسائل الإعلام المختلفة – وقتها- يشمل الصرف كل الفئات المصابة بالمرض بغض النظر عن مستوى الدخل، أو الراتب، أو السن، أو الجنس، بعد حصر الحالات ودراسة كل التقارير .

ويأتي هذا القرار ليؤكد حرص القيادة الحكيمة على الوقوف مع كل فئات المجتمع ودعمهم مادياً ومعنوياً، ومواساتهم والتخفيف من آثار مايعانون منه .

الكلمات الدلالية:
أمر ملكي المملكة حساسية القمح مساعدات شهرية

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